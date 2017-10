La información del Gobierno de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre julio de 2016 y junio de 2017, fue de solo 3,94%, insuficiente para el pago de ese beneficio para los trabajadores, no causó mayores sorpresas a los empresarios y trabajadores, pero preocupa que el crecimiento esté bajando desde hace cuatro años.

“Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el crecimiento a 12 meses, de junio de 2016 a junio de 2017 es de 3,94%, inferior a lo que establece el decreto supremo (1802) de pago del segundo aguinaldo. Por lo tanto, este año, no se lo podrá pagar”, dijo el ministro de Economía, Mario Guillén.

El menor crecimiento del sector hidrocarburos, de -5,8% por la menor demanda de gas de parte del Brasil, y la sequía que sufrieron los agricultores el semestre pasado, fueron los principales factores en contra de este pago que se suspende por segundo año consecutivo.

Bajón en el crecimiento



El crecimiento del PIB es el más bajo desde 2010, cuando se anotó un 3,83% al primer semestre y el 2004, llegó a 3,08%.



El año 2008, el crecimiento del PIB había alcanzado un tope de 6,23%. Sin embargo, los siguientes dos años cayeron a 4,06% (2009) y 3,83% (2010) y luego logró ascender.



Este ascenso llegó a 2013 con un 6,24%, el año de ‘oro’ para la economía boliviana. Pero desde esa gestión se ve una “escalinata” descendente que llega a este 2017, con el 3,94%.

Proyecciones

Por otra parte, el ministro Guillén afirmó que el crecimiento acumulado al primer semestre de 2017 (enero-junio) que fue del 3,58%, superior al 3,34%, presentado el primer trimestre. “Prevemos que vamos a terminar el año con un crecimiento superior al 4%”, aclaró.

Confirma sus datos



El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo que estaba dentro de sus proyecciones, pero urgió un trabajo conjunto entre los sectores público y privado para recuperar la dinámica de crecimiento.



“La cifra confirma nuestras previsiones, pero es una alerta que nos convoca a todos los sectores y actores a aunar los esfuerzos y tomar decisiones urgentes para revertir esta tendencia y recuperar los niveles de crecimiento que se alcanzaron en los últimos años”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, manifestó que tampoco fue una sorpresa porque vienen avisando de una desaceleración.



“Entendíamos que iba a ser menor al 4,5%. Así que no nos ha causado una gran sorpresa. Respecto a otros países, nuestras cifras son respetables. Pero esto da señales de que hay que ser más eficientes en la inversión y abrirse al diálogo”, dijo.

Temor a crecer



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, afirmó que le preocupa que la economía siga bajando, aunque lamentó que con el sistema de pago del segundo aguinaldo haya sectores que se alegren de no crecer.



“La única forma de recuperar el rezago con otras economías latinoamericanas es con un crecimiento del 7% al 8%. El no pagar el segundo aguinaldo alivia al sector empresarial y sobre todo, a las pequeñas empresas. Más allá de eso, no puede ser que algunos empresarios se alegren de que no se llegue al 4,5% de crecimiento. Pero con este sistema, hay miedo de los mismos empresarios de que la economía crezca”, señaló. En ese sentido, pidió al Gobierno que se revise la medida.

Trabajadores lamentan



El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, aseguró que ya se esperaba el resultado pero lamentó que el beneficio se haya politizado.



“Acuérdense. Se acercan las elecciones nacionales, por lo que el próximo año con seguridad se va a pagar el beneficio social”, dijo.

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD-Santa Cruz), Celestino Vacaflor, señaló que había esa posibilidad y “nos hemos ido preparando”, pero hay que ser serios y no nos vamos a desesperar. Somos conscientes y nos vamos a quedar con las esperanza de que el próximo año sea mejor para todos”, finalizó.

Cainco pide tomar medidas para elevar el crecimiento de la economía boliviana a futuro



El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias Lascano, manifestó que un crecimiento del 3,58% en los primeros seis meses de 2017 debe ser remontado para evitar que la expansión de la economía boliviana siga bajando.



“Lo ideal es tomar medidas efectivas y de impactos para crecer aún más y generar nuevas fuentes de empleo, para lo cual se deben dar condiciones e impulsar proyectos para incrementar la inversión”, manifestó.



Además, pidió revisar seriamente el tema de cupos de exportación, el uso de biotecnología en el sector agropecuario, además de viabilizar proyectos con impacto productivo.



Sobre el doble aguinaldo, indicó que la economía de las empresas no podría asimilar el pago del beneficio, por la baja en las ventas que muchas compañías han registrado. “Uno de los sectores más sentidos son las Mipymes, que representan más del 80% de las empresas del sector agroindustrial”, enfatizó.