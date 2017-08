Mypes dicen estar en estado crítico y piden ayuda

Para los micro y pequeños empresarios (mypes), el estado de situación es crítico, por la competencia desleal de la comercialización de la ropa usada en todo el país. Una marcha exige la promulgación de una norma que involucre a los municipios a combatir este comercio.

“Esta es una marcha por la sobrevivencia en el país de nuestras mypes. El sector de la manufactura está en estado crítico. Se van cerrando unidades productivas a diario. No hay seguridad en el mercado y no existen las condiciones para continuar como Mypes”, manifestó el presidente de la Confederación de Micro y Pequeños Empresarios (Conamypes).

El dirigente encabeza la movilización que se inició el lunes en Patacamaya. Ayer, un grupo de 25 dirigentes del país se acercaban a la localidad de Kalamarka, a 40 kilómetros de La Paz que pide la promulgación y viabilización de la Ley de Asignación de Competencias que pueda regularizar el mercado, obligando a los gobiernos municipales a prohibir la mercadería ilícita de la ropa usada.



Ley paralizada

En mayo, la Asamblea Legislativa paralizó el análisis del proyecto de ley que había sido trabajado con las mypes, luego de que los comerciantes de la ropa a medio uso se movilizaron.



Hace dos meses, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, informó que aguardaba una propuesta de parte de los comercializadores de prendería a medio uso para definir las competencias de los municipios para su comercialización. Pero, hasta ahora, no hay respuesta y el proyecto de ley en análisis aún no se toca.

Los marchistas esperaban ayer la presencia de Rojas en Kalamarca, pero no llegó.

Mejores condiciones

Según el diputado Raúl Rocha, representante del sector gremial, la demanda de Conamype es un camino equivocado, ya que no se puede exigir a la gente comprar lo que no le gusta.



“Lo que se debe hacer es exigir al Gobierno que oriente su política, incentivando a la producción. No se puede obligar a nadie a hacer algo. Estamos equivocando el camino. La competencia que nos da la ropa usada debe servir para ser más competitivos y no limosneros. Queremos que el Estado nos colabore en créditos”, dijo.



Entre tanto, Pablo Cruz, presidente de la regional Conamype en Villazón, manifestó que el sector atraviesa “una crisis económica tremenda” y que los productores nacionales “nos estamos quedando sin fuentes de trabajo”, requiriendo apoyo de parte del Gobierno.