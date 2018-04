Ministros, conminados a pagar deudas internas por pasajes aéreos

La reunión de gabinete tuvo tres ingredientes principales, de acuerdo con el relato de los asistentes al evento. El primero fue el reclamo de las empresas estatales de servicios que pidieron el pago de las deudas que tienen los distintos ministerios y que les ocasiona desfase en sus balances anuales, por lo que se conminó a las carteras y empresas a que honren esas deudas.

El ministro de Economía, Mario Guillén, admitió que muchas carteras de Estado tienen deudas con Boltur, la empresa de turismo estatal, y que ellos como ministerio también tienen cuentas pendientes, aunque no mencionó de cuánto eran esas deudas con la empresa que les suministra boletos en la línea aérea estatal BoA.

El segundo punto fue el consumo de todo el aparato estatal. El presidente reclamó por qué los ministerios requieren servicios de privados antes que de las empresas estatales y puso como ejemplo Papelbol y Cartonbol, que deberían ser los principales proveedores de los insumos en los ministerios, principalmente, pero eso no ocurre.

Además, surgió la réplica de que estas empresas no siempre cuentan con el material que precisan y se acordó que en el futuro, el aparato estatal debe aplicar tres líneas de consumo interno: la primera es que se acuda con preferencia a las empresas estatales; si no tienen los insumos, que se recurra a firmas del país; y si no hay en territorio nacional, recién se compre en el exterior.



La ejecución anual



De acuerdo con la explicación de los asistentes, en los gabinetes siempre se abordaban los problemas por área, se otorgaba cinco minutos por cada una de las autoridades, ellos explicaban su trabajo y luego venían los reclamos. Ayer, ese sistema cambió, fue la ministra de Planificación,

Mariana Prado, la que realizó la evaluación y señaló entidad por entidad la ejecución presupuestaria en el primer trimestre, cifras que serán publicadas recién en junio, en el portal del Sigma.



Las entidades que recibieron reclamos de su nivel de inversión explicaron las razones de los atrasos, como el caso de la empresa azucarera San Buenaventura, que dijo que en este momento no ejecuta porque no es tiempo de cosecha y que su presupuesto será ejecutado en mayo, cuando empiece la actividad productiva.



El ministro de Economía también confirmó que hubo reclamos de la ejecución presupuestaria, aunque no informó cuánto es hasta el momento. “No tengo la cifra en este momento, es el Ministerio de Planificación”, dijo la autoridad cuando fue consultado sobre este punto.

Los ministros, viceministros y directores generales de las compañías del Estado “salieron tranquilos”, revelaron las fuentes y coincidieron en afirmar que la reunión tocó temas económicos para garantizar el crecimiento y alcanzar porcentajes óptimos de expansión económica.

En el ministerio

‘En casa’

Por primera vez, la reunión de gabinete ampliado se realizó en una instalación del mismo Gobierno y no en un local privado.



El escenario

El salón Avelino Siñani pertenece al Ministerio de Educación. Tiene capacidad para 5.000 personas y ayer fue ocupado por unas 1.000 personas.



El ausente

El ministro de Educación, que era el anfitrión, no estuvo presente porque viajó a México.