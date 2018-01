Los ministerios del Gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales y las empresas públicas nacionales lograron ejecutar el 60,78% de sus presupuestos, entre enero y noviembre de 2017, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep) del Ministerio de Economía.

De acuerdo con el informe, los 20 despachos del Gabinete ministerial llegaron a ejecutar el 59,76% de los recursos consignados en el Presupuesto General del Estado (PGE-2017), aprobado por la Asamblea Legislativa. En los 12 meses de la gestión 2016, la ejecución llegó al 75,5%.

El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación lograron las más altas ejecuciones, con el 79,92% y el 76,53%, respectivamente. Mientras que el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Energías ejecutaron el 12,04% y el 41,74%.

Las gobernaciones

En cuanto a las nueve gobernaciones, en el mismo periodo de 11 meses del 2017, ejecutaron 64,25% de su presupuesto. La gobernación paceña gastó el 72,16% hasta noviembre, aunque la Dirección de Comunicación de la entidad aseguró que al cierre completo de la gestión, “los gastos pasaron satisfactoriamente el 90%”. Beni llegó solo al 57,69%; la ejecución más baja.



Poco gasto en empresas

Las 29 empresas públicas nacionales, recibieron el año pasado, más de Bs 95.630 millones, de parte del Tesoro General de la Nación (TGN), para inversión y gastos administrativos. De ese monto, las entidades ejecutaron un 58,34% hasta noviembre. Pero en toda la gestión 2016 las entidades gastaron con 59,6%.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue siendo la empresa estatal con el mayor presupuesto de parte del Estado. El año pasado recibió Bs 55.784 millones, pero el 2016 llegó al 66,38%.

Empresa Naviera Boliviana (Enabol), con Bs 78.000 de presupuesto, fue la entidad que ejecutó el 90,79% de sus recursos. Le sigue la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, con el 90,73% de ejecución, y la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi teleférico, que ejecutó un 86,98%.



Los gastos más bajos

Las ejecuciones más bajas hasta noviembre se inscribieron en la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), con el 10,65%, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo con el 12,71% y la Empresa Pública Quipus, con el 17,14%.

Sobre Mutún, sucede que la empresa china Sinosteel Equipment suscribió hace unos meses el contrato para la construcción del proyecto siderúrgico de Mutún en Puerto Suárez, Santa Cruz, por lo que, recién desde 2019, se comenzará a producir.

La inversión en el proyecto asciende a $us 450 millones. El 85% proviene de un crédito chino y el 15% restante son recursos del Estado.

Por otra parte, en septiembre, el órgano Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo para que la Gestora Pública empiece su funcionamiento recién en marzo de 2019, lo que significaba en ese entonces un retraso de 18 meses a lo inicialmente anunciado y por lo tanto, se realizó un alto en sus inversiones.



La producción de la empresa tecnológica Quipus ha tenido críticas en los últimos meses. Hasta el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, fue interpelado en la Asamblea Legislativa. La oposición cuestionó la falta de utilidades que genera la empresa estatal, siendo que fue creada para ese objetivo hace cuatro años.



Subvención

Este fin de semana, el analista Carlos Schlink señaló que el 2016, del 6,5% en déficit público,

las empresas públicas generaron un 4,5%.



“Esto quiere decir que la mayor parte de las empresas no pueden cubrir ni siquiera sus costos y tienen que recurrir a recursos del TGN, del endeudamiento a través de las Reservas Internacionales para poder cubrir su año. Estamos subvencionando empresas que no son beneficiosas económicamente para el país”, declaró.



Hay que esperar otras cifras

Mientras tanto, René Martínez, analista económico de la Fundación Jubileo, recomendó a realizar el análisis de los datos finales de la gestión 2017 para conocer los porcentajes cerrados de ejecución presupuestaria.



“En diciembre se registra la mayor parte de la ejecución. Lo que sucede es que, por ejemplo, la ejecución de las gobernaciones es baja, pero podría llegar cerca del 90% hasta diciembre. Lo mismo los demás. No necesariamente la mayor ejecución se da en diciembre, sino que en algunos casos se da el registro de la ejecución”, explicó.

El Ministerio de Economía, a través del Sigep, solo ha publicado los datos hasta noviembre de la gestión 2017.

MÁS ESTADÍSTICAS

1.- Las empresas públicas nacionales recibieron Bs 95.630.146.865.29 de presupuesto para la gestión 2017, según el Sigep.



2.-Los mayores recursos fueron presupuestados para el Ministerio de Gobierno, con Bs 3.346 millones; y para el Ministerio de Defensa, con Bs 3.725 millones.



3.- El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija recibió Bs 2.231 millones y ejecutó el 62,06%. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz obtuvo Bs 2.182 millones y ejecutó el 61,29%.



4.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) captó los mayores recursos entre las empresas públicas. Su presupuesto fue de Bs 55.784 millones. La segunda fue ENDE, con Bs 13.677 millones.