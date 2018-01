En la pasada gestión, la minería obtuvo números notables en cuanto a producción, valores de producción e ingresos para las arcas nacionales y departamentales. El Ministerio de Minería destacó que las empresas del sector alcanzaron una producción récord de 993.092 toneladas (t) de minerales en la gestión 2017, de los cuales el 73% corresponde a la empresa privada y que el valor de la producción llegó a $us 3.649 millones; es decir, $us 778 millones más que la gestión pasada.

“Hubo una evolución del sector minero metalúrgico de nuestro país en los tres actores de la actividad minera como el Estado, el privado y las cooperativas. El año pasado se destaca la importancia de la minería en la economía y la renta minera, en el impacto para los presupuestos departamentales, pero también el impacto de la vida económica y laboral en nuestro país”, manifestó el ministro de Minería, César Navarro.

Durante la audiencia de rendición pública de cuentas final de la gestión 2017 realizada ayer, esta cartera de Estado, con todas sus dependencias públicas, dio a conocer que la producción récord del año pasado superó en 71.080 t a la producida el 2016, cuando llegó a 922.012 t.

“Pero no es que se ha incrementado de manera sustantiva la cotización de los precios en el mercado internacional, sino que lo sustantivo de este hecho es que hay una estabilización de precios”, recalcó Navarro.

Otro récord histórico destacado en el sector minero metalúrgico fueron las regalías mineras, que el 2017 llegaron a $us 178 millones; o sea, $us 10 millones más que en las gestiones 2011 y 2014, cuando llegaron a los picos más altos, de $us 168 millones.

Los impuestos mineros llegaron a $us 235 millones el 2017. La cifra significa $us 7 millones más que 2016. Pero $us 24 millones menos que la cifra alcanzada el 2011 cuando llegó a $us 259 millones.

En cuanto a la renta minera en general (regalías, impuestos y patentes), Bolivia obtuvo $us 421 millones, lo que significó $us 50 millones más que el 2016, aunque $us 10 millones menos que en 2011, cuando llegó a la cifra de $us 431 millones.

Muy notable



Para el analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdoba, las cifras para el sector minero son considerables porque en las gestiones pasadas, los precios de los metales en el mercado internacional estaban bajos, lo que afectó a todo el sector minero.

“El 2017, los precios han subido, sobre todo de los cinco minerales que exportamos más (zinc, plomo, estaño, plata y oro), exceptuando la plata”, dijo.

En el tema de los impuestos, manifestó que era muy llamativo su aumento, ya que es la primera vez, al igual que se dio con las regalías.

“Esto muestra dos aspectos. En el tema de los impuestos, quiere decir que los costos operativos han subido tanto como los ingresos por los precios. Entonces la utilidad ha sido más grande de las distintas empresas y eso implica que hayan pagado un impuesto a las utilidades más alto”, indicó Córdoba.



Por otro lado, señaló que en el tema de las regalías, que se muestra como un récord histórico, eso quiere decir, primero, que el oro probablemente ha pagado más regalías de lo que ha pagado normalmente.

Explicó que lo que ocurría en el pasado, es que toda la producción aurífera pagaba una regalía baja del 2,5% por declarar y que el oro explotado provenía de yacimientos marginales. Con la Resolución Ministerial 165 del 31 de octubre de 2017, esa situación habría cambiado para que la producción aurífera pague entre el 5% y el 7%.

Refundación de Comibol



Por otro lado, el presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, pidió a las autoridades que inicien el proceso de refundación de la entidad estatal para poder cumplir con las metas de inversión trazadas en los próximos años.

“Tenemos dinero, pero no tenemos capacidad para cumplir con nuestros proyectos de inversión. La estructura actual de Comibol evita cumplir sus proyectos de inversión. Hay una sola gerencia técnica para controlar más de 20 proyectos. Esto tiene que cambiar”, apuntó.



Dijo que el Gobierno tiene una política para convertir a la institución en una empresa corporativa con una multitud de gerencias que garanticen las inversiones y los proyectos. “Si no se logra este objetivo por el cual hemos comprometido nuestra presencia, hay que decirlo claramente, la

Comibol no cumplirá su rol”, destacó.



Por su parte, el ministro Navarro reconoció que si Comibol no se refunda, la minería estatal no va a despegar, por lo que auguró que en esta gestión la corporación se modernice.



“Si no hay un Estado fuerte, no va a haber inversiones. Si el Estado no es fuerte, no va a ser socio de ninguna empresa privada ni se va a desarrollar ninguna actividad productiva. Por eso vamos a concentrar nuestros esfuerzos en esta refundación”, finalizó.

MÁS DEL TEMA MINERO

Más Empleos

Un total de 136.848 empleos directos generó la minería en la gestión 2017 y 684.240 empleos indirectos, según el Ministerio de Minería y Metalurgia.



Cooperativas

Las cooperativas mineras llegaron a 1.816 en todo el país, logrando un crecimiento del 49,83% entre 2006 y 2017. En relación a 2016, aumentaron 10 cooperativas más.



Exportaciones

El sector de la minería representó el primer lugar en las exportaciones el primer bimestre de 2017, con 326 millones de dólares.



Autocrítica

El ministro César Navarro reconoció que muchas veces se dedicaron a fiscalizar, pero no se han propuesto definir y dirigir, previo a una planificación, “acciones prácticas y efectivas” y de impacto.