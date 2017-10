Mario Herrera: “Es una nueva oportunidad; no me asusta el reto”

Hace 3 horas

“El que no arriesga no gana y los desafíos no me asustan”. Así, con esa convicción, de forma sorpresiva, el gerente general más de joven de la Fexpocruz, Mario Herrera, reveló que después de nueve años y medio se aleja del cargo para asumir un nuevo reto en su carrera profesional. Desde la próxima semana asume la gerencia general nacional de la red televisiva PAT.



¿A qué se debe su salida?

A una muy buena propuesta de crecimiento en el ámbito profesional. Pude tener un tiempo más en Fexpocruz, pero es el momento, frente a un ofrecimiento de esta magnitud, de saltar para crecer en todo aspecto en un sector que es nuevo para mí. Me propusieron hacerme cargo de la gerencia general nacional de la red televisiva PAT. Es un nuevo reto, como hace casi 10 años lo hice con la feria, ahora es un nuevo sector -medio de comunicación-. Estoy contento con la decisión.



¿Fue difícil tomar la decisión de alejarse de Fexpocruz?

Es difícil cuando a uno le gusta y le apasiona su trabajo. Aparte, la feria enorgullece a todo el que trabaja en esta institución, sea como gerente o en cualquier otro cargo. No fue una decisión fácil, tomó bastante tiempo, pero hay una oportunidad, un reto importante, un crecimiento profesional que no se lo puede dejar de lado. No digo que se cumplió un ciclo porque hay cosas que se pudieron hacer todavía, pero sí creo que era el momento de tomar una decisión importante ante este nuevo reto que tengo al frente y que es PAT.



¿Sabe quién ocupará su lugar?

No conozco nombres y, en todo caso, la designación es una decisión y responsabilidad del directorio de la feria. El martes hice conocer al directorio mi decisión de alejamiento del cargo para seguir los pasos correspondientes. Todo cambio es bueno, hay cosas por hacer, cosas por mejorar y creo que el que venga va a desarrollar su propia forma de trabajo. El cambio debe ser tomado para mejor por el directorio y el personal de Fexpocruz.



¿Cuál es el balance de su paso por la Fexpocruz?

Llegué en junio de 2008. Venía de Cainco, que me abrió las puertas para ocupar la gerencia general de Fexpocruz, esta institución que llena de orgullo, no solo a los cruceños, sino también al país por ser esa vitrina de negocios para el mundo.



¿Cuáles fueron los logros alcanzado en su gestión?

Se construyó el patio de comidas, el pabellón de las pymes, trasladamos el sector pecuario, construimos los salones de eventos Guaraní y Guarayo, la boletería principal y compramos un terreno para ampliar el campo ferial. Fue lo que se hizo en mi gestión, en coordinación siempre, con todo el plantel de funcionarios de Fexpocruz. Tuvimos un importante crecimiento en infraestructura porque el superávit que genera la feria se reinvierte todo en el campo ferial.



¿Qué queda pendiente?

Hay un proceso que hay que darle la etapa final, llamémoslo, reingeniería de procesos y de estructura organizativa, no en cuanto a persona se refiere, sino al modo de funcionar de la feria. Hay diferentes unidades de negocios -ferias sectoriales, Expocruz y eventos- que deben adecuarse y enmarcarse al nuevo funcionamiento y forma de trabajar en Fexpocruz. Estamos dejando finalizado el plan 2020-2022 que proyecta ingresos, costos y las directrices para seguir teniendo una feria de calidad. Tenemos una Expocruz que se mantiene fuerte y que tiene muy buena presencia. Por el lado de los eventos, hay que mejorar algunos servicios para consolidar el centro de convenciones de primer nivel que tiene la feria.



¿Cuál será el reto mayor en su nuevo cargo?

Primero me interiorizaré de los temas que conciernen a la empresa para hacerla crecer y que PAT sea en un medio influyente y que si bien tiene alcance nacional sea una red televisiva ícono.



La competencia en el mercado audiovisual local y nacional es fuerte, ¿esto no lo asusta?

No me asusta porque cuando uno incursiona en una actividad asume retos y responsabilidades. El que no arriesga no gana y esto es parte del trabajo. Es una oportunidad de crecimiento al asumir una gerencia nacional. Es diferente, pero a mí no me asustan los retos.



¿Apostará por la producción local o los contenidos del exterior?

Me voy a interiorizar, en detalle, cómo se trabaja y el perfil que debe seguirse porque hay un directorio que debe tener su idea y en base a eso yo plasmaré un plan de trabajo. Creo que es importante incentivar la programación nacional, pero para eso tenemos que generar proyectos y ver las factibilidades. Vamos a generar un plan de trabajo para que el directorio pueda aprobarlo.