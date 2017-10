Marcia del Carmen Villarroel: “Denuncié el robo y di un paso al costado por la presión”

La mujer que hasta ayer era la mano derecha del exministro de Economía Luis Arce y el rostro visible, en la parte administrativa, del tercer banco más grande del país, aceptó conversar con EL DEBER minutos después de que Diego Alejandro Perez, presidente del directorio del banco estatal, terminaba de presentar a la prensa y posecionar a Rolando Marín nuevo gerente general, que deberá hacer frente a este momento caliente que vive el Unión.



¿Cómo se produce su alejamiento del banco?

Se debe a que hoy (por ayer) presenté mi renuncia a mi puesto de gerenta general.



¿Por qué?

Pues, prefiero dar un paso al costado y dejar lo que diga la investigación. Había mucha presión.



¿Cuánto tiempo estuvo frente al Banco Unión?

Me alejo del banco después de 10 años de intenso trabajo. Años en los que la entidad financiera ha crecido exponencialmente.



¿En esa década qué variables del banco crecieron?

En estos 10 años ha crecido el patrimonio. La cartera ha llegado a 2.000 millones de dólares. Tenemos más de 1,5 millones de clientes, agencias en todo el país, especialmente en el área rural. Somos el tercer banco de Bolivia, con créditos que buscan llegar a los sectores tradicionalmente no tomados en cuenta como los pequeños productores y aquellos que buscan su primera vivienda.



Ante tremenda solidez, ¿por qué se da el desfalco millonario?

Yo fui la qué denunció el robo e hice todo lo que estaba en mis manos para perseguir a los ladrones.



¿Hay corrupción en este fraude?

Este es un delito financiero, no es corrupción. Eso debe quedar bien claro. Es un acto criminal que debe ser investigado y castigado.

Cuando se le consulta ¿por qué una agencia pequeña como la de Batallas manejaba tanto dinero? o si ¿el entorno con el que trabajaba lo puso ella o lo cambió por instructiva del directorio? y si es cierto que ¿Juan Pari dormía y se emborrachaba en la bóveda de la agencia de Batallas? optó por no responder.



¿Cómo se explica que tras 10 meses recién se pudo percibir el robo de Bs 37,6 millones?

En este caso se vulneraron varios controles donde había personas que debían controlar y hacer revisiones. Debido a eso se ha denunciado a varios funcionarios ante la Fiscalía por posible complicidad. Le reitero que lo importante es que el banco no va a descansar hasta encontrar a todos los culpables de este robo, esa siempre fue la postura de la entidad ante este acto criminal.



¿Según usted hasta que nivel llega la responsabilidad por este millonario desfalco?

Yo he sido la primera en denunciar y apoyar la investigación. Le reitero que esto es un robo y el principal culpable ya está en la cárcel. Luego seguirán las investigaciones que van a determinar si hay otros responsables y qué grado de participación tienen.



Hacer conjeturas de que si hay otros implicados fuera del banco no es serio, ni responsable.



¿Cuál es su formación académica?

Soy economista.



¿Tras su renuncia cuál será su futuro profesional? ¿Dónde se irá a trabajar?

Por el momento voy a cuidar mi salud, pues se ha deteriorado mucho.

Así, Villarroel deja el Banco Unión, que en el ámbito financiero es motivo de orgullo por parte del Gobierno.