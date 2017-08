Maíz, tabaco y hortalizas, afectados por la sequía

La sequía que está azotando a los valles cruceños ya afectó a 4.849 hectáreas cultivadas con maíz, tabaco, frutas y hortalizas. En Mairana (2.558 hectáreas) y Vallegrande (2.291 hectáreas).

"Me presté dinero para volver a trabajar mi tierra luego de la sequía que vivimos el año pasado, ahora no sé qué haré, ya que no he podido cosechar nada", lamentó Dilma Merubia. Una situación similar es la que está viviendo Matiaza Salguero, quien además de maíz (tres hectáreas) sembró una hectárea con tabaco, en los que invirtió Bs 5.000 de sus ahorros y sabe que no los va a recuperar.

En Mariana, 1.077 familias están sufriendo los fenómenos climáticos y de las 2.700 hectáreas de maíz, tabaco, verduras, hortalizas y fruta que sembraron los productores, 2.558 fueron afectadas, primero por la sequía y luego por la helada, de acuerdo con los datos de la unidad de Desarrollo Productivo del Municipio de Mairana.

La zona norte de Vallegrande es la más afectada, en 20 comunidades evaluadas se registran al menos 677 familias damnificadas por la sequía. De las 2.670 hectáreas sembradas, 2.291 se han visto afectadas (2.067 de maíz, 199 de papa y 24 de frutales).

Desde la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo y Frejol indicaron que entre sus afiliados los más afectados son los pequeños productores, aunque aclararon que los valles no se caracterizan por ser una región productora de maíz.

Similar a la de 2016



El secretario de Desarrollo Productivo, Industria y Comercio de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alpire, recordó que la sequía en la gestión pasada afectó a 30.000 productores.



Alpire indicó que el año pasado solo llovieron 48 de los 400 mililitros por metro cuadrado que habitualmente se registran entre abril y septiembre y que permiten el desarrollo de los cultivos de soya, girasol, trigo y maíz. “En esta gestión las lluvias registradas en los valles no permitieron el llenado de los atajados. A manera de ejemplo, en Comarapa llovieron 387 mililitros por metro cuadrado cuando en Camiri, una zona más seca, la lluvia registrada fue de 521mililitros”, explicó Alpire.

Mortandad misteriosa

Ganaderos de Machareti, llegaron a Sucre para hacer conocer la muerte de más de 1.000 bovinos. Eduviges Chambaye, alcalde de aquella localidad, indicó que se está a la espera de los estudios del Senasag. A falta de pasto por la sequía, las reses se alimentaron con otras yerbas, según indicaron.