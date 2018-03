Luis Encinas: “Están importando autos fabricados para Dubai”

Luego de las declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas en torno al cumplimiento que exige el Tribunal Constitucional para tomar medidas en frontera sobre las importaciones de vehículos y partes, Encinas asume una posición de defensa de las instituciones afiliadas a la Cámara Automotor Boliviana (CAB), para que no se vulneren sus derechos.

¿Qué posición toma la CAB ante la sentencia constitucional sobre la nacionalización de vehículos?

Tenemos 22 empresas afiliadas y todas ellas tienen una posición sobre las actividades que están enmarcadas dentro de la legalidad.

Cuando una empresa, llámese cualquiera, tiene un contrato de representación de marca de un fabricante, es obviamente, porque ha debido hacer un trabajo que merezca la decisión de la fábrica. Esta compañía ha tenido que desarrollar un trabajo, tiempo, dinero para poder defender y desarrollar la marca.

¿Qué efecto tiene ese incumplimiento a la normativa?

Toyosa es una empresa afectada porque es una marca que está siendo vulnerada. Las empresas producen específicamente, para los países donde envía su mercancía, con características especiales. Si mandan vehículos o repuestos a Bolivia, envían un producto que lo han trabajado específicamente para este país y tiene que funcionar perfectamente a los más de 4.000 metros de altura, a una temperatura bajo cero o a 400 metros de altura, a una temperatura de 35 grados.



¿Otros importadores no respetan eso?

Esas características no están siendo respetadas por terceros. Están importando vehículos fabricados para otros países como Dubai, que son la mayoría.



¿Cuál es la diferencia?

Traen vehículos con motores fabricados para características de calor excesivo, arenales, etc. Con toda seguridad, van a fallar en Bolivia. Por esa razón, el fabricante toma un representante para poder defender su producto. Otros importadores, no solo traen vehículos que no tienen características adecuadas para Bolivia sino que además, están subfacturando a través de Iquique (Chile) provocando un daño económico al Estado. Tenemos información de que se pierde más de $us 100 millones en tributos.



El ministro Eugenio Rojas habla de estar contra el monopolio que se quiere aplicar en el país ¿Qué dicen ustedes?



El concepto del monopolio está muy equivocado del verdadero significado. No se refiere a marcas. Las marcas tienen legislación independiente. Hay un derecho marcario. Si se habilitara a una sola persona o empresa para comercializar hamburguesas, eso sería monopolio. Pero si hay una empresa representante de una marca mundial, es obvio que nadie más que el representante de esa compañía va a tener que trabajar con esa marca. Es lo mismo con vehículos. Existe la confianza de un fabricante a un representante para cuidar su marca. No se está prohibiendo la importación. No se está habilitando a una sola empresa para traer automóviles, es solo una marca desarrollada la que se debe respetar.