Luis Alberto Sánchez: “En las exportaciones, por su buen precio, daremos prioridad al GLP”

Pausado, como cantando cada respuesta, Sánchez remarcó que el tema de la certificación de las reservas gasíferas no es un condicionante para hacer negocios.



¿Cuáles fueron los puntos fuertes de su cartera en 2017?

Ha sido un año excelente porque después de más de 190 años hemos transformados la molécula de gas a producto con valor agregado y nosotros lo hemos hecho. Se inauguró la planta de Bulo Bulo, que está en operación. Tenemos equipos que están negociando la venta de gas, GLP y urea en Cuiabá (Brasil).

En el área de los servicios petroleros hemos firmado siete contratos, que son Aguaragüe centro, Charagua, Iñiguazu, Itacaraí, Abapó, San Telmo y Astillero, una cesión que es Colpacaranda y una adenda de Caipipendi. Esto siete contratos, una cesión y una adenda significan que a partir de este mes se van a invertir $us 4.500 millones. Esto demuestra que pudimos traer inversiones privadas con nuestra ley de incentivos



¿ Cómo afectó el menor precio internacional del petróleo a los programas de su ministerio?

En 2016 el precio internacional promedio del petróleo fue de $us 43 y hemos llegado a $us 26, todos los proyectos están entre los $us 70, 80 y 90, para que estos programas sean viables, por eso sacamos la ley de incentivos donde potenciamos especialmente la exploración.

También se deben destacar los trabajos de exploración que realizamos donde se perforaron 10 pozos exploratorios, cinco en ejecución, cinco concluidos. Hay 34 pozos en desarrollo, 25 ya ejecutados. La renta petrolera el año pasado fue de $us 2.000 millones, mientras la de 2016 llegó a los $us 1.700 millones.



¿Cómo se encuentra la producción de GLP?

Nuestro marcador del precio internacional del GLP es el Mont Belvieu y cotizaba en $us 300, ahora está en $us 500, por eso vamos a producir más GLP, porque si se hace una relación con el gas natural es como se lo estuviera vendiendo a $us 9 y nuestro gas llega a no más de $us 5.

La coyuntura hace que sea más conveniente vender GLP, por eso las plantas de operaciones de Río Grande y Gran Chaco van a crecer mucho más porque tenemos una gran oportunidad.

Se debe pensar de forma empresarial, cuando es conveniente vender gas natural se lo hará, pero hoy es el GLP, seguiremos cumpliendo con los envíos a Brasil, Argentina y al mercado interno. Pero en las exportaciones, por su buen precio, daremos prioridad al GLP.



¿Cómo se está encarando la reingeniería de YPFB que se dio a partir del caso de los taladros?

En el caso de los taladros el Estado no perdió un centavo. No hubo daño económico.



Pero hay personas detenidas



Eso es otra cosa, están detenidos no por robar dinero, sino por incumplimiento de deberes y por errores administrativos.



¿Cómo se está avanzando en los cambios internos de Yacimientos?

En el marco de la eficiencia y la austeridad de YPFB, estamos viendo que algunas unidades sean más productivas. Se están fusionando las unidades que tienen las mismas labores. En el tema de los salarios, estamos creando unos nuevos ítems para dar la oportunidad a los jóvenes profesionales bolivianos y que no entren a ganar Bs 12.000, sino que acumulen experiencia y que perciben Bs 4.000 o Bs 5.000 y vayan escalando.



¿En esta selección de personal se valora su capacidad o, como dicen desde la oposición YPFB, es un botín político?

Los que opinan no tienen moral, pues ocuparon cargos en Yacimientos o fueron superintendentes y habría que preguntarles a ellos cuántos bolivianos tenían gas, cuánto era la renta petrolera. En Yacimientos se tomó la decisión de que aquel que ingresa lo hace por méritos propios y no por tener un amigo o familiar.



¿En estos cambios se contemplan despidos?

Seguramente, no quiero adelantar nada, pero yo tengo una mala gestión y no cumplo los planes de la política hidrocarburífera, seguramente que me van a cambiar.



¿Tiene temor a ser despedido?

Temor no, pues considero que durante mi gestión hice bien las cosas, pero si me quieren cambiar el 22 o el día que decida el presidente me iré feliz porque tuve la oportunidad de ser ministro, de servir a mi patria y dar lo mejor de mí.



¿Cuáles son las proyecciones para este año?

Vamos a iniciar la perforación del bloque más grande que hay en Bolivia, se trata de Huacareta, pues se estima un potencial de 13 TCF, se va a perforar Incahuasi, posiblemente Acero, Sararenda. Considero que este año será el de los grandes descubrimientos.



¿Qué es lo que lamenta no haber podido realizar?

Una de las mayores debilidades es que no tuve el tiempo de poder concretar una nueva ley de hidrocarburos más acorde con la actual realidad.