Los usuarios de Correos están preocupados por sus paquetes

A casi una semana de haberse promulgado el Decreto Supremo 3495 que establece el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y la creación de la Agencia de Correos de Bolivia para suplirla, esta última aún no ha comenzado con sus operaciones, ocasionando incertidumbre entre las personas que esperan paquetes.

Hugo Peña, un joven que normalmente recibe paquetes cada dos o tres meses, indicó que antes de la incentivación de Ecobol por parte del Gobierno, le habían avisado que podía pasar a recoger un paquete. "Ahora no se cuando me lo van a entregar, ya que no hay a quien consultar", manifestó.

Cabe recordar, que el nuevo operador debe iniciar sus operaciones está semana, según el viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez.

Algunos de los trabajadores que están velando las oficinas de Ecobol en Santa Cruz, indicaron que desconocen desde cuando comenzará a operar la Agencia de Correos de Bolivia. Lo único que garantizan es que nadie ha entrado al edificio, ya que además del precinto y los candados colocado por el Gobierno, ellos también colocaron candados, por seguridad.

Mañana (6 de marzo), a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), se retomarán las negociaciones con autoridades de Gobierno para analizar las observaciones que se identificaron en algunos prefiniquitos de los trabajadores de Ecobol, informó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Correos de Bolivia, Rubén Bascopé,