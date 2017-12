El 2017 cierra favorablemente para las cadenas de supermercados. A octubre de este año, según datos del Ministerio de Economía, las ventas de este sector llegaron a $us 495 millones, lo que representa un crecimiento del 11,74% ($us 52 millones más) con relación al 2016.

Miembros del sector señalan que el crecimiento se da en un año poco optimista debido a la desaceleración económica. Pero dos factores son los que impulsaron el crecimiento: la apertura de nuevos puntos de venta y la campaña agresiva de promociones de algunas cadenas.

Mauricio Caussin, administrador general de la cadena IC Norte, dijo que el 2017 fue un año bueno, pese a las proyecciones pesimistas. Explicó que de enero a mayo las ventas estuvieron bajas, pero luego de este mes repuntaron. Sin dar cifras, afirmó que el crecimiento de su empresa fue respetable.

Para el ejecutivo la clave de crecer en un ambiente de desaceleración fue el de mejorar la oferta para el consumidor final y una agresiva campaña de promoción de sus productos.

“Los clientes nos ven como referentes de compras de calidad, de alguna manera esto nos ha ayudado”, afirmó el ejecutivo.



Informalidad



Meger Schamisseddine ejecutivo de la cadena de Supermercados Fidalga y expresidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper), dijo que el crecimiento se dio gracias a la apertura de algunas sucursales en La Paz y Cochabamba, pero que el nivel de ventas fue muy irregular.



Agregó que el consumidor está cuidando sus gastos, o directamente está haciendo sus compras en el mercado informal.



Empero, añadió que este año la cadena Fidalga ha ofertado productos de acuerdo a cada época y festividad.



Señaló que para fin de año su empresa ofertó vales y canastones, que fueron muy aceptados por el público en general y por parte del sector corporativo.



Según cifras del Gobierno, el crecimiento de este sector ha sido paulatino entre 2014 y 2015, el crecimiento fue de $us 35 millones. En 2016, la facturación de los supermercados bajó a $us 18 millones. Ya para la gestión 2017 las ventas aumentaron en $us 52 millones.

Apuntes

Comercio nocturno

El gerente de retail de la cadena Multicenter, Stefan Postey, informó que desde hoy el público cruceño tendrá a disposición unos 3.000 productos seleccionados con un descuento de hasta un 50%.



Restaurantes

Según cifras divulgadas por el Ministerio de Economía, las empresas gastronómicas tuvieron un pico alto de crecimiento entre los años 2014 y 2015, con un total de $us 62 millones. En 2016, el crecimiento fue de solo $us 2 millones, y para 2017 el crecimiento cayó en $us 8 millones.



Crecen ventas de pasajes

En los últimos cuatro años la venta de boletos y carga por avión se incrementó en $us 53 millones. En el 2014 el Gobierno registró una facturación de $us 307 millones por este servicio. Para el 2017 las ventas llegaron a $us 360 millones.