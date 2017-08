Los empresarios darán pelea legal al alza de gas

Se tensiona la relación entre el sector privado y el Gobierno. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció que realizará acciones legales contra el ajuste tarifario de hasta 48% del gas natural de uso industrial. Pero el Gobierno fijó una postura firme: “La subvención es un cáncer” y “no podemos regalar el gas”, fueron las frases que disparó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, al considerar que era necesaria y que solo afectará hasta el 5,63% de las principales industrias del país.

En conferencia en La Paz, Sánchez, desplegando gráficos y cifras sobre el consumo de gas natural, sostuvo que el sector industrial se favoreció con un precio “supersubvencionado” de $us 1,7 por Mil Pies Cúbicos de Gas (MPC). Esta cifra, a decir de la autoridad, es inferior a lo que pagan por el uso comercial y doméstico del carburante, que en promedio pagan desde $us 3,87 hasta $us 3,97 por MPC, respectivamente.

Para justificar la postura, el ministro matizó que con el ajuste Bolivia seguirá en la región con la tarifa más baja en gas industrial, pasando de $us 1,7 a un tope máximo de hasta $us 2,5 por MPC. Dijo que el Estado ahorrará $us 20 millones para la exploración en hidrocarburos

En contraposición de Argentina, donde las industrias pagan $us 7,35 por MPC, o Chile ($us 9,67) y Brasil ($us 11,61). Al finalizar la presentación de las cifras afirmó que era “obvio hacer un reajuste” a las tarifas.

De acuerdo con los números del Ministerio de Hidrocarburos, la medida afecta a 1.092 industrias, divididas en cuatro segmentos: el primero (220 empresas) tendrá un incremento del 9,76%, el segundo (831 empresas), un 23,59%; el tercero (32 empresas) un 40,47%, y el cuarto, compuesto por nueve firmas, un 48%, que representan el 0,1% del total de consumidores de gas natural.

La autoridad agregó que el gasto por el suministro de gas, de las industrias no repercuten en sus utilidades.

“En 2016 Soboce tuvo una utilidad de Bs 261 millones, con este incremento o disminución nosotros creemos que va a tener una utilidad de Bs 241 millones. Una afectación del 7,65%, hoy es mejor negocio hacer cemento que ser una empresa petrolera, miren las ganancias. La afectación va a ser de Bs 20 millones”, agregó Sánchez, que mostró las ganancias de otras compañías como Fancesa, SAO, Industrias de Aceites SA, entre otras firmas.

El ajuste, desde la visión estatal, no afectará el precio final a los consumidores y menos en la reducción de personal porque no hay una afectación directa del subsidio.

“Como se ve en la estructura de costos, el gas era prácticamente regalado”, finalizó.

Vía legal

El sector privado no se quedó con los brazos cruzados ante esta medida, ayer el presidente de CEPB, Ronald Nostas, adelantó que recurrirán a las vías legales para frenarla.

El empresario dijo que la resolución emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que sube las precios, contraviene el artículo 87 de la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos), que señala que “en ningún caso los precios del mercado interno para el gas natural podrán sobrepasar el 50% del precio mínimo de contrato de exportación”.



“Preocupa al sector que este y otros ajustes en los precios de insumos para la actividad productiva se efectivicen en una coyuntura de desaceleración de la economía”, dijo Nostas.

El portavoz del ente empresarial sostuvo que en el país no existe subvención al gas.



“Para que exista una subvención, el precio de venta de un producto debe estar por debajo de su costo. Según declaraciones de autoridades de Gobierno, el día de hoy, el costo del gas es de un dólar”, se quejó.



Para la entidad empresarial, este tipo de medidas son contrarias a la visión de una política de industrialización del país, que busca un cambio efectivo de la matriz productiva.



“A través de la institucionalidad del sector privado, vamos a presentar los recursos legales que correspondan”, dijo Nostas.

Sánchez, adelantó que se reunirá con el sector empresarial, destacó que la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la Cainco, mostraron una actitud positiva.



“Aplaudo al empresariado de Santa Cruz que son muy proactivos”, afirmó el ministro.

Foro debatió el incremento



La plataforma multimedia de EL DEBER realizó un foro con expertos en el tema y representantes del sector exportador e industrial. Participaron el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, Fernando Meiter, consultor de Gas Energy para Argentina y Uruguay, José Antonio Alberti, asesor de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, (Cadex) y Rodolfo Martínez, representante de las Empresas del Parque Industrial (EPI).



En su intervención, Ríos se mostró a favor de la medida a la que calificó de neoliberal y necesaria para transparentar los costos del gas natural.

Con los actuales precios de $us 1,40 el millar de BTU, no se puede sostener las redes de gas cuando el costo en otros países es hasta $us 40 el millar BTU.



“La industria en Bolivia por 15 años pagó $us 1,7 el millar de BTU. En Perú se paga $us 6, en Brasil es a $us 12, y si vamos a Estados Unidos, la industria paga $us 4 y 5. El gas hay que buscarlo, procesarlo y entregarlo a la industria”, afirmó el experto, aunque reconoció que se debe buscar un equilibrio para que no afecte las inversiones en las empresas privadas.



Alberti, en representación de la Cadex, señaló que es necesario que el Gobierno revise la medida dado que el valor de las exportaciones no tradicionales cayó un 64%, y con el incremento “se asfixia más al sector que más trabajo genera”.



La medida, desde su perspectiva, afecta a 1.200 empresas exportadoras de las cuales 40 generan un gran volumen de producción. “Se está castigando a las empresas que más producen en vez de premiarlas”, aseguró el experto.

Argentina gastó $us 63 mil millones en subsidios



En el marco del Foro de EL DEBER, Fernando Meiter, consultor de Gas Energy, explicó que una situación similar pasó en Argentina con la asunción de Mauricio Macri al poder.



Haciendo un balance, explicó que desde 2003 hasta 2015 (periodo del kirchnerismo) en el país vecino congelaron las tarifas de energía eléctrica y gas natural. La medida significó un gasto de $us 60.000 millones



“Eso fue un desincentivo para las inversiones porque mientras se pagó a nuestro mejor proveedor de gas que es Bolivia, $us 11 el millar de BTU, a nuestros productores les pagamos $us 2,64”, dijo el experto.

Con el actual Gobierno se realizó un incremento escalonado del 50% del subsidió, lo que significó un incremento a los consumidores de hasta 500%. Sin embargo, dijo que la medida no afectó en la inflación.



“Esto se lee políticamente (Macri ganó las elecciones primarias) y económicamente, las personas están convalidando esos aumentos porque antes estaban viendo una irrealidad”, señaló Maiter.