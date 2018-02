De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 393, las Entidades Financieras tienen la obligación de garantizar la continuidad de servicios financieros. Su incumplimiento genera sanciones, por lo que los bancos no pueden suspender sus actividades por un paro cívico, ya que prestan un servicio de bien público.

"Cada banco va analizar las medidas de seguridad y si podrá abrir o no sus oficinas para atender al público. Somos intuiciones reguladas y tenemos la obligación de abrir en los horarios establecidos", explicó Rodrigo Aguilera, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia en Santa Cruz.

Si es que el personal no pueden llegar o si las condiciones de seguridad no están dadas, no se abren las oficinas, cada banco tiene la potestad de analizar la situación en cada zona, manifestó Aguilera.