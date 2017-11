“Lo que firmamos en los últimos meses son supermegacampos”

En estos días Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, es un hombre ocupado. Cambió su despacho en La Paz por las oficinas de YPFB en Santa Cruz para coordinar varias reuniones: empresarios, emisarios de grandes petroleras y países de rincones inhóspitos, como Guinea Ecuatorial, ocupan su agenda. El titular de una de las principales carteras de Estado ultima los detalles del IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que se realizará en menos de 10 días en la capital oriental. Pese a su apretada agenda, atendió a EL DEBER. Habló sobre este evento y temas que atañen al sector energético. Adelantó que la certificación de las reservas de gas se revelará en mayo del próximo año. Aseguró que en 2018 el desarrollo de los biocombustibles será una realidad y la exportación de urea a Brasil, está totalmente garantizada. Aunque en los papeles encabeza el directorio de YPFB, evitó hablar sobre los problemas de la empresa estatal, como la declaratoria de emergencia de los trabajadores de Yacimientos.



¿Cómo marcha la organización del Foro del Gas?

Es un éxito total. Nunca se organizó este foro, no solo en Bolivia sino en Sudamérica. Será el primero y tiene muchas actividades: una de ellas es el JODI Gas, que aglutina a ocho instituciones que tienen que ver con gas y energía y tendrán un seminario donde se va a tratar el tema de la oferta y el mercado del gas y el petróleo. Por citar a algunas, va a estar la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Foro Internacional de Energía (IEF), la Unión Internacional del Gas (IGU), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y otras entidades importantísimas en el mundo, como el Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC). Son las personas más influyentes en el mundo en lo que es gas y energía.



¿Cuál será la postura de Bolivia en este evento?

El segundo evento es la mesa redonda de 21 empresas petroleras, las más grandes del mundo, y vamos a promocionar áreas; eso significa atraer inversiones para exploración y explotación. Hay un atlas de 80 áreas con recursos de 60 TCF. Ese es uno de los retos que tenemos. La declaratoria se está trabajando hace un año y medio en distintas reuniones con expertos, ministros. Es una declaración de 20 puntos, será trabajada nuevamente por los expertos y se la pondrá a consideración de los jefes de Estado.



De estos puntos, ¿cuáles son prioritarios para Bolivia?

Por responsabilidad y ética esa declaración la tiene que dar el presidente Evo Morales, que dirigirá la cumbre de jefes de Estado. Nadie más tiene la autorización.



Pero es el encargado de la cartera más importante del país ¿puede adelantar unos puntos?

Son tres puntos muy importantes en la Declaratoria de Santa Cruz, pero son temas que deben seguir la normativa y la metodología que tiene el foro.



Habló de atraer inversiones, pero se dice que Repsol adelantó que no le interesaban las 80 áreas que se subastarán...

No, acabo de estar con el presidente de Repsol en Bolivia y mostró interés, y capaz haya alguna novedad en el foro. Lo que apareció en los medios no condice con lo que siente y me ha dicho.



Entonces, ¿Repsol sí va a explorar nuevas áreas?

Viene su presidente Antonio Brufau, el número uno de Repsol, y Alexey Miller, el número uno de Gazprom, que es una de las empresas más importantes del mundo.



En este evento ¿se pueden firmar contratos para la exploración en nuevos campos?

En mi gestión firmamos más de 10 contratos de servicios petroleros. Aprobamos Abapó para YPF Argentina. Hace dos días autorizamos dos áreas para YPFB Chaco y Petrobras, y en la promoción de las áreas firmaremos un poco más.



Pero ¿algunos expertos indicaron que se trata de campos medianos y hasta chicos?

Lo que firmamos en los últimos meses son supermegacampos, la adenda al contrato de Boyui es un gran campo. Huacareta tiene 13 TCF, está en actividad exploratoria por Shell. Las dos áreas que aprobamos en gabinete son campos iguales, como Sábalo y San Alberto. Las áreas son muy grandes y estamos seguros de que se firmarán más en tiempo récord.



¿Cuáles son los proyectos más atractivos o en dónde hay más expectativas?

Son muchos. Por ejemplo: la Cuenca Madre de Dios, el Subandino Sur, el Subandino Norte, la llanura chaqueña.



¿Por qué se demora la exportación de la urea?

El equipo de comercialización firmó un contrato de 335.000 toneladas para exportar a Brasil, está en negociación con otros ‘traders’ importantes. Igualmente, me llegaron notas de Perú y Paraguay, de empresas muy grandes, pidiendo grandes volúmenes y están en la fase de negociación. La fase operativa está en tiempos normales, tenemos un plazo de entrega a Brasil y estamos dentro del cronograma.



YPFB pidió bajar los fletes a Ferroviaria Oriental ¿qué opina al respecto?

Eso es buenísimo, es la optimización de costos. Dentro de la estructura de esta reingeniería de YPFB y en el sector de hidrocarburos vamos a optimizar los costos, hasta un día después.



Se planificó una vía férrea para transportar la urea ¿por qué no se termina, no tenerla encarece el producto?

Ese es un tema de Obras Públicas. Me imagino que el próximo año hay que hacer un análisis integral y ver el contexto mundial; hoy nuestra urea al mercado de Mato Grosso, que es el mercado más grande de América, llegará sin tener esta vía en 24 horas y nuestra competencia en 45 días.



¿Cómo marcha la certificación de las reservas de gas?

Eso tiene un tiempo de adjudicación, evaluación, cuantificación y certificación. Estimamos que en mayo de 2018 tendremos la certificación de las reservas. Es un estudio largo, muy difícil, complicado. No puedo decir la otra semana se van a licitar las reservas. En todas partes del mundo se hace así.



¿Cuántas empresas se han presentado a la licitación?

Eso lo maneja YPFB Corporación. Ellos son la parte operativa.



Pero usted es el presidente del directorio...

Yo, todavía no soy presidente del directorio, pero tengo tuición sobre YPFB.



Los trabajadores petroleros se han declarado en emergencia por un tema laboral...

No sé bien el motivo, pero es

un tema del día a día que lo tiene que solucionar YPFB.



Algunos empresarios piden que se apueste por los biocombustibles ¿Es eso factible?

Es superfactible, yo pienso que para el año el etanol va a ser una realidad en Bolivia. Nosotros producimos gasolina, el sector cañero produce alcohol. Compraremos el alcohol y lo mezclaremos. Es un nuevo combustible con mejores características a las que ahora tenemos, como la gasolina especial.



¿Cuál será el porcentaje de la mezcla del combustible?

Es un tema muy técnico, estamos trabajando en un acercamiento entre el Gobierno, YPFB, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Cainco y los ingenios. A partir de eso llegaremos a acuerdos, incluso contratos, en función a la proyección de cuánto octanaje queremos tener vamos a calcular el porcentaje de la mezcla. Además, estamos organizando un congreso sobre etanol.



¿Cuándo será este congreso y quiénes van a participar?

Será entre el 11 y 12 de diciembre. El congreso es a escala internacional, vienen los más altos exponentes de Sudamérica y los del mundo, Brasil, Taiwán, Estados Unidos y Paraguay.