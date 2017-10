El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernandez, lamentó públicamente el robo de Bs 36,7 millones del Banco Unión, “que les vaya muy mal a los ladrones”, dijo a los medios el pasado martes. Pero por paradojas del destino, Luciana Regina Cagnola, amante del principal acusado del hecho, realizó negocios con su administración. Así lo evidencian documentos extraídos del Sicoes, portal que informa sobre las adjudicaciones realizadas por el Estado.

Cagnola es más que una cara bonita, la amante de Juan Franz Pari, autor confeso de este desfalco, dio sus primeros pasos en el mundo empresarial.

Regina Provisions fue el nombre con el que registró su compañía unipersonal, el 12 de enero de este año. Un día después el municipio de Pailón lanzó una licitación por Bs 250.000 para la adquisición de mochilas con útiles escolares. La vedette, ahora convertida en empresaria, se presentó a la puja, pero la misma se declaró desierta, según constan los registros del Sicoes.

En junio, con una empresa de solo seis meses de existencia, Cagnola intentó nuevamente hacer negocios con el Estado.

El 14 de ese mes, la Alcaldía de El Alto lanzó un requerimiento por Bs 150.000 para la compra de baterías. Pero la mujer, que enloqueció a Pari y que disfrutó de lujos ostentosos, también perdió ese contrato. “No cumplió con algunos requerimientos”, indicaron desde la comuna alteña.

Pero la tercera es la vencida, y en el mes de agosto esta mujer de curvas finas y pelo dorado, que se jactaba de usar teléfonos de última generación, ganó una licitación por Bs 73.675 con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, el municipio más importante del país.

Este proceso se publicó el 1 de agosto y el 9 se efectuó la presentación de las propuestas. La adjudicación se hizo el 17 de agosto. Una resolución administrativa del 16 de agosto firmada por Marisabel Vaca, responsable del proceso de contratación, y directora de salud del municipio cruceño, resolvió adjudicar a Regina Provisions la adquisición de materiales de limpieza para el hospital de la Villa Primero de Mayo.

La autoridad edil siguió las recomendaciones de la comisión calificadora de la licitación que sugirió la contratación de esta empresa “por ser la propuesta que cumple con las especificaciones técnicas y económicas del Documento Base de Contratación” o DBC.

La propuesta registraba un costo menor en 52,99% al valor referencial de Bs 139.030, y fue la mejor frente a los otros cuatro proveedores que se presentaron.



No cumplió acuerdo

Fernando Sattori, gerente del Hospital de la Villa Primero de Mayo, admitió el acuerdo y defendió su legalidad. Como responsable de administrar el nosocomio conocía la compra.



El modo de adjudicación fue por el precio más bajo, por eso la comisión de técnicos del municipio decidió entregar la compra a esa compañía, dijo Sattori.

Siguiendo con la explicación reiteró que la ‘empresaria’ cumplió con todo lo establecido en el Decreto Supremo N.° 0181, que regula todas las compras de las entidades del Estado. “Ella cumplió perfectamente con toda la documentación pertinente y se presentó con una oferta Bs 73.675 de un total de Bs 139.030, era el precio referencial y de lejos es la más barata”, afirmó.



¿Se investigan los antecedentes de las empresas que se presentan a las licitaciones?, se le preguntó a Sattori, dada la situación jurídica de Cagnola.

Ante la pregunta el funcionario respondió: “Si nos trae la documentación legal, nosotros no somos la PTJ (Policía). Si investigáramos a los que nos venden no terminamos nunca. Es solo un proveedor y tenemos miles. Eso escapa al control, además ella presentó su documentación legal”, insistió el funcionario.



Por último, afirmó que el Gobierno Municipal no realizó el desembolso de los recursos, porque Regina Provisions no cumplió con la entrega del material requerido

por el hospital. Además, indicó que Cagnola desapareció luego de ser llamada varias veces.



“Se presentaron con los productos, pero sin la documentación pertinente. Ahora se va a castigar a la empresa, por tres años no puede venderle nada al Estado”, reiteró el funcionario. Al respecto, Fernando Mustafá, secretario de Salud de la Alcaldía cruceña, sostuvo que no hubo daño al Estado porque no se pagó a Cagnola y que se va a investigar si hubo irregularidades en el proceso.



Una firma de nueve meses



De acuerdo a los registros de Fundaempresa, Luciana Regina Cagnola, inscribió su empresa con el nombre de Regina Provisions. La firma fue anotada como unipersonal, la mujer aparece como propietaria y representante legal.

Como objeto de la compañía está la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. La firma arrancó con un capital de Bs 30.000.



La fecha de registro de la compañía es el 12 de enero de este año. Un día después el municipio de Pailón lanzó un requerimiento por Bs 250.000, casi el triple del capital de inicio de la firma.



La naciente empresa participó de este proceso, pero como se dijo anteriormente fue declarado desierto. Geográficamente, la incipiente sociedad estaba ubicada en una de las zonas empresariales más exclusivas de Santa Cruz: Equipetrol Norte. Su cuartel estaba en el Centro Empresarial, piso número tres.

Pari no sabe cuánto robó



Por otro lado, Juan Pari, afirmó en su declaración ante el Ministerio Público que su amante, ganó una licitación y que tenía una cuenta en el banco. “En el Banco Unión ella tenía en su cuenta (dinero) de una licitación que había ganado hace unas semanas (y por la) que le habían pagado aproximadamente Bs 140.000”, dijo.

Aseguró que no recuerda el monto que sustrajo de la entidad financiera, aunque estimó que la cifra posiblemente llegó a unos 20 millones de bolivianos.

Nuevas revelaciones

Pensión y viajes

Luciana Regina Cagnola confesó que su novio Juan Franz Pari Mamani, ambos detenidos por el desfalco millonario al Banco Unión, le pasaba una pensión mensual, viajaban generalmente en la aerolínea BoA y se hospedaban en hoteles de lujo en La Paz y en Santa Cruz, junto con otros amigos. Cagnola actualmente está recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.



Informe

En su intervención en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, desafió que si debe caer en el cargo lo hará, pero aseguró que el dinero robado del Banco Unión será recuperado.