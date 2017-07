Las automotrices esperan la Expocruz, para su despegue

El negocio de los 0 km, como toda actividad económica en el país se vio afectada por una desaceleración en la demanda de autos nuevos; sin embargo, las importadoras de vehículos apuestan por la Expocruz para dar el despegue, mejorar sus ventas y aprovechar el evento para dar a conocer al público los motorizados modelos 2018.

Verónica Romero, responsable de Marketing y Publicidad de Christian Automotors S.A, sostuvo que la desaceleración económica del país durante 2017 tuvo un traslado en muchos sectores y generó así un menor dinamismo en las ventas del sector automotriz.

“Creemos que a finales de este año y en el 2018 el país entrará en un proceso de recuperación, por lo que esperamos poder nivelar nuestros volúmenes de ventas y la Expocruz sería la antesala que tenemos que aprovechar”, dijo Romero.

A su vez, Rafael Vargas, gerente regional de Toyosa, indicó que actualmente están con la promoción de las camionetas Hi Lux motor 2.7 cc VVTI en sus tres versiones (básica $us 29.900, full $us 36.000 y lujo $us 39.900) así como en los modelos Rav4 desde $us 32.900 en los motores 2.0 cc y 2.5 cc en 4x2 y 4x4.

Isabel Irigoyen, jefa de Marketing de Nibol, detalló que a diferencia del año pasado cuenta con un crédito directo a cinco años plazo una tasa de interés del 13,5% y en los modelos Versa y Qashqai están con una campaña de 0% interés los primeros 180 días.

Con el objetivo de dinamizar sus ventas, Autobol del 21 al 23 de julio realizará la feria Tu crédito amigo, en donde la importadora de las marcas Honda, Peugeot, Lada, Tata, JMC y Gaz, ofrecerá préstamos directos y con un adelanto de $us 3.000 puede acceder a su 0 km.

Modelos 2018

En la carrera para captar nuevos clientes, algunas automotrices ya cuentan con unidades modelo 2018.

Ricardo Aguirre, gerente de Marketing de Hansa, señaló que el nuevo Audi Q5 2018 ya se encuentra en el mercado con 14 diferentes colores de carrocería y que desde $us 65.000 uno puede tenerlo.



Desde Autosud, Vanessa Vargas, jefa de Marketing, indicó que en unos días darán a conocer el nuevo Kia Rio modelo 2018 y en agosto será el turno del Kia Picanto 2018. Vargas informó de que la cuota mensual del nuevo Kia Rio es de $us 217, con tres opciones de créditos.



Diego Yabeta, jefe de Marketing, de AutoLider, concesionario de Ovando S.A, indicó el nuevo Jeep Renegade Sport 2018 es la joya, con un motor 1,8L y caja automática de seis velocidades.

Eric Weise, de Autobo Honda, dijo que ya cuentan dos modelos 2018, el renovado SUV Honda CR-V y el totalmente nuevo SUV Cross Over Honda WR-V.