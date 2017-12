Las agencias de viajes deben presentar pólizas para operar legalmente

Todas las operadoras de Turismo y agencias de viajes deberán presentar una póliza de garantía para trabajar legalmente en Santa Cruz.

Los montos serán de $us 6.000 para las empresas operadoras de turismo receptivo y las agencias de viajes.

Las agencias mayoristas y empresas de turismo deberán presentar una garantía por un valor de $us. 12.000.

Esta medida está establecida en la Ley Departamental de Turismo (147), que fue aprobada en septiembre. Su implementación comenzará en enero.

Paola Parada, secretaria de De-sarrollo Humano, dijo que la medida garantizará que las personas que adquieran paquetes de viajes al exterior o interior del país no queden varadas en sus destinos



Además anunció que desde enero las empresas informales tendrán seis meses para regularizar su situación, caso contrario serán multadas y cerradas.



Jerónimo Vaqueiro, director ejecutivo de la agencia Tropical Tours, manifestó que es necesario estimular la venta de boletos en empresas legales.



La anterior semana un grupo de personas denunciaron a la empresa Maki Tours, que no cuenta con licencia, de no cumplir con la venta de sus paquetes turísticos.



Ayer, uno de los afectados denunció que el principal acusado de la estafa, identificado como Hugo F., huyó del país con destino a Brasil, pese a tener orden de captura emitida por la Fiscalía.