La planta de urea entra a su segundo mantenimiento en menos de seis meses

A 172 días de su inauguración oficial, la planta de urea y amoniaco, edificada en Bulo Bulo (Cochabamba) encara trabajos de mantenimiento por segunda vez en medio de denuncias de paralización de su producción.

Luego de que el senador Óscar Ortiz denunciara “la paralización en su producción”, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) envió un comunicado anoche, diciendo que se realizan trabajos de mantenimiento, con el fin de garantizar la óptima operación del complejo hidrocarburífero y la entrega del producto al mercado interno y externo.

“Las tareas que se realizan en la planta, están contempladas en el ámbito del plan anual de mantenimiento e inspección de las plantas de YPFB”, informó el vicepresidente nacional de Operaciones de la estatal petrolera, Gonzalo Saavedra.



Primera paralización

El 11 de diciembre, el complejo paralizó su producción. La empresa contratista Samsung Engineering, indicó que fue un ‘paro programado’ necesario para mantener una operación estable.



No obstante, el analista en temas energéticos, Hugo del Granado, dio a conocer que el complejo no es una obra que debe interrumpir sus operaciones de manera frecuente.



“Es una planta diseñada para operar de manera ininterrumpida por lo menos durante un año antes de proceder con un primer mantenimiento”, destacó.



Lo que se conoce de una fuente no oficial, es que habría problemas con el almacenaje intermedio en Montero; y la falta de entendimiento en la selección de los transportistas para el carguío de urea, complicaría la situación.

“Están discontinuando el transporte a Montero y afectando el despacho de envíos ferroviarios a Puerto Quijarro. Con esto se incumple el cronograma de entregas para la comercialización de 335.000 t este año”, dijo Ortiz.



Sin movimiento en la estación

Desde el lunes, la estación ferroviaria de Montero se encuentra con la maquinaria paralizada en el parqueo de carguío y descarguío. En un recorrido que hizo este medio por los alrededores de la estación ferroviaria, solo un tráiler estaba estacionado, mientras que las calles estaban expeditas con relación a otros días donde los camiones se estacionan esperando entregar cada uno 24 toneladas de urea.

Días atrás, en la disputa que tuvieron por el transporte del producto entre camioneros de Montero y de Bulo Bulo, indicaron que al menos 80 tráileres realizan el transporte a Montero, de donde el abono es transportado en tren hasta la frontera con Brasil para su venta a la empresa Keytrade.



Transparencia

El miembro del directorio de YPFB en representación de la Gobernación de Santa Cruz, Víctor Hugo Áñez, indicó que el directorio no recibió información oficial de la paralización.

“Vemos con mucha preocupación la falta de transparencia en la información con la que sigue manejando YPFB. Hemos insistido en un informe y hasta la fecha, no nos llega nada”, acotó.

Dijo que exigirán una visita a la planta. “Esto nos lleva nuevamente a cuestionarnos, si este proyecto fue correctamente concebido, desde su ubicación, diseño, construcción y puesta en marcha”, mencionó.



No habría exportación



El senador Ortiz denunció también que no existirían indicios de que la empresa estatal lograra comercializar eficientemente el producto a Brasil.

“Si bien el Gobierno anunció la exportación de más de 300.000 toneladas de urea a Brasil, no hay indicios de que se haya concretado en los tres últimos meses de 2017”, dijo Ortiz.

Más del complejo de urea



1.- La planta produciría 2.100 t de urea por día. Tiene una capacidad para producir 1.200 toneladas de amoniaco al día.



2.- YPFB anunció la venta de urea en mercados nacionales con volúmenes industriales a asociaciones y empresas del sector agroindustrial.



3.- El senador Óscar Ortiz reiteró su solicitud a YPFB para realizar una inspección acompañado de los medios.



4.- La obra tiene una inversión de más de $us 1.000 millones contando el complejo construido por Samsung, además del ferrocarril, vagones y camiones en etapa de adquisición.