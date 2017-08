“La inversión y diamantes de PayDiamond son inexistentes”

Hace 7 horas

Las primeras denuncias contra empresas que estarían estafando a múltiples personas activó la alarma de la directora. Ahora, la fiscalización es permanente desde las ciudades capitales hasta las poblaciones más pequeñas para prevenir el delito.

¿Desde cuándo se empiezan a detectar estafas que se originaban en las redes sociales?

Desde hace aproximadamente un año y medio, hemos empezado a detectar estos esquemas de estafas piramidales que estaban intentando propagarse a través de redes sociales. Es el caso de PayDiamond.

¿Cómo actuaron teniendo la denuncia en sus manos?

Hicimos un trabajo de verificación in situ, a través de nuestros funcionarios. Detectamos que en la ciudad de Santa Cruz, la empresa PayDiamond estaba vinculada a la empresa Global Club. No había oficinas de PayDiamond, pero sí de Global Club. Aparecían como propietarios Felipe Campos Wenceslao, súbdito brasileño y Nery Natividad Saravia Rodríguez.

¿Cuál es el mecanismo con el que operaban?

Reclutaban gente requiriendo dinero con destino a la inversión de diamantes, con una rentabilidad del 5% semanal. Es decir, 20% mensual. Estas inversiones eran en Mozambique. Primero reúnen a un entorno muy pequeño de personas. Luego ese entorno se va multiplicando cada vez con mayor cantidad de gente. Son estas personas las que van atrayendo a otras, ofreciendo alto rendimiento, que en nuestra economía es irreal.

¿Cómo llegaron a identificar que era una estafa?

Se hizo un trabajo de coordinación con superintendencias de otros países y después de muchos meses obtuvimos una certificación de que el lugar donde se ofrecían las inversiones con los diamantes era inexistente. La Aduana verificó que no han ingresado diamantes a Bolivia de forma legal. En base a ello presentamos una denuncia ante el Ministerio Público contra los responsables. Hay procesos penales en la ciudad de Santa Cruz, El Alto, Quillacollo, Cochabamba y en Sinahota.

¿Qué están haciendo ahora para controlar que no se multipliquen estas estafas, relacionadas a los portales digitales?

Por ejemplo, se ha bloqueado seis IP de algunos sitios web con una orden judicial. Hemos logrado que se instruya a la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) para que sus operadores puedan bloquear los accesos y evitar que continúen funcionando estos esquemas de fraude multinivel. Esto como medida de prevención para evitar que se continúe reclutando más víctimas.

¿En qué etapa se encuentran los procesos iniciados?

La anterior semana, el Ministerio Público presentó la acusación formal al súbdito brasileño en el caso de PayDiamond que se está tramitando ante el juzgado 6to. de Instrucción Penal Cautelar de Santa Cruz y que está a cargo de una comisión de fiscales en esa ciudad.

¿Qué tipo penal se está redactando sobre el tema?

Con el Ministerio de Economía estamos coordinando, también con la Asamblea Legislativa para que en el nuevo código del sistema penal se incluya un tipo penal que vaya a sancionar las conductas delictivas que hacen a la estafa piramidal que básicamente es la conducta del aprovechamiento de dinero en negocios inexistentes. Se está viendo si las sanciones serán de 5 a 10 años. Este tema se lo está evaluando técnica y jurídicamente.