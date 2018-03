La construcción de la Planta Siderúrgica de Mutún se iniciará a mediados de 2018

La construcción de la Planta Siderúrgica de Mutún en Santa Cruz comenzará a mediados de este año, de acuerdo con las estimaciones de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la Gobernación de Santa Cruz.

Cabe recordar que, el 1 de marzo de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el convenio de crédito preferencial por $us 396 millones entre el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) y Bolivia, para que el sueño de la construcción de la Planta Siderúrgica de Mutún se convierta en una realidad.

Antonio Tudela, director de la ESM, estima que en junio se inicie la construcción, luego de que se cumplan con los procesos legales y tiempos establecidos.

A decir de Tudela, hasta finales de marzo el presidente Morales firmaría la ley que da luz verde a la empresa china Sinosteel Equipment para que en máximo 90 días comience con la edificación del proyecto.

El asesor del gobierno departamental cruceño, José Luis Parada, es más optimista y espera que la edificación de la factoría empiece en mayo de este año, una vez que la ESM dé la orden de inicio de la misma.

Parada señaló que el Mutún, el cuarto reservorio de hierro en el mundo, por fin va a tener una planta industrializadora, para beneficio del pueblo boliviano.

“Es el inicio de un desarrollo económico del sector minero y se debe buscar financiar otros proyectos para dar trabajo a la población de todo el país que vive en Santa Cruz y otros compatriotas que migran en la búsqueda de mejores días para su familia”, manifestó el experto.

La siderurgia es un proceso de industrialización fundamental para cualquier país, como lo puede ser en el caso nuestro la posibilidad de que nosotros dejemos de importar acero, dejemos de importar hierro de construcción, e implica una enorme transformación de la economía boliviana en su totalidad, destaca un boletín institucional de la Cámara de Diputados.

La Planta Siderúrgica de Mutún estará ubicada en el municipio de Puerto Suárez, provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

Contraparte estatal

El diputado Henry Cabrera precisó que el crédito del Eximbank representa el 85% de la inversión para la construcción de la Planta Siderúrgica de Mutún, y que el Estado boliviano destinará el restante 15%, el cual asciende a casi $us 70 millones.

“Estamos hablando de que alrededor de 30 meses la industria estará ingresando a la puesta en marcha de la producción, una planta de alto nivel de competitividad internacional", explicó la autoridad.

Durante el primer año de pruebas de la factoría que realice la empresa que estará a cargo de la construcción, un grupo de 100 profesionales bolivianos se capacitarán en China para luego operar la planta.

Algunos de los beneficios

A decir de Tudela, la construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún generará 4.500 empleos directos e indirectos.



“Es importante el proyecto, no solo la expectativa es de la gente de Puerto Suárez, sino de la gente de la provincia Germán Busch. El país también está expectante porque es un proyecto muy importante. Algunos dicen que es una miniplanta, no importa, ya que antes no había nada y ahora habrá”, dijo Tudela.



Por su parte, Cabrera afirmó que los más de $us 400 millones que anualmente salen del país para importar acero, ahora y gracias a la planta, se quedarán en Bolivia para ser reinvertidos en otras obras.



Para la diputada de Unidad Demócrata, Kary Mariscal, el proyecto es el sueño anhelado de todos los pobladores de la provincia Germán Busch y que ahora dejarán de soñar para verlo convertido en una realidad.

Administración transparente

Parada espera que el financiamiento se administre con transparencia y eficiencia y no suceda como otros proyectos, que van camino al fracaso por falta de una eficiente supervisión y fiscalización en la ejecución y puesta en marcha de los mismos.



“Pedimos que por el bien del país, ejecuten el proyecto en los plazos establecidos y se consoliden los mercados para los productos industrializados en Mutún”, sostuvo Parada.

Plan siderúrgico

Primeros trabajos

El plan siderúrgico nacional va a consistir en tres etapas, según el Ministerio de Minería. La primera es la capacidad de producción: 194.000 toneladas por año de laminados no planos livianos.



En el futuro cercano

En la segunda etapa se incrementará la capacidad de producción a 450.000 toneladas por año de laminados planos. La tercera etapa consiste en la implementación de la capacidad productiva de 450.000 toneladas de laminados no planos y 550.000 toneladas de laminados planos.