La certificadora de reservas de gas se conocerá en diez días

El tercer intento para licitar la certificación de reservas hidrocarburíferas de Bolivia concluirá el 9 de febrero, luego de un proceso que se inició el 24 de diciembre, y hasta la anterior semana había seis empresas en pugna.



El Documento Base de Contratación para la consultoría, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiene la modalidad de contratación directa por licitación. La empresa adjudicataria deberá cuantificar y certificar las reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2017.



Las empresas en carrera hasta el momento son Netherland Sewell & Associates Inc., que ofertó $us 950.000; Miller & Lents Ltd, $us 615.000; Asociación Accidental Risc Advisory PTY Ltd/3G PTY Ltd, $us 832.500; Gaffney, Cline & Associates Inc, $us 1.007.000; Lloyd’s Register (Senergy GB Ltd), $us 1.846.546; y la Sproule International Limited, $us 750.000. La fecha estimada para la firma del contrato es el 9 de marzo. /MAM