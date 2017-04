La Fiscalía aún no cita a 16 investigados por los taladros

A una semana de que el ministro de Justicia, Héctor Arce, sugiriera al presidente de YPFB, Guillermo Achá, apartarse de la investigación que se realiza por la presunta adquisición irregular de taladros y coadyuvar con la pesquisa, para aclarar las irregularidades que se habrían dado en ese proceso, la situación se mantiene invariable. A ello se agrega que hay funcionarios denunciados en este proceso por supuesta corrupción, de las cuales 15 son funcionarios de YPFB y uno de la empresa Drillmec, todos cesados de sus funciones y hasta la fecha no han sido citados por la Fiscalía.

Este último punto es lo que llama la atención de los opositores, pues los funcionarios acusados en el proceso de licitación para la compra de tres taladros a Drillmec, con un valor de $us 148,8 millones no fueron citados.

EL DEBER buscó ayer al ministro de Justicia, Héctor Arce, y al de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, además del representante de la Fiscalía General del Estado, Ramiro Guerrero, pero ninguno pudo ser contactado.



El miércoles y el jueves se buscó a Arce pero no contestó; Sánchez prometió atender el requerimiento anoche pero no respondió su teléfono celular. Extraoficialmente se conoció que el hombre fuerte del área energética habló del tema con el primer mandatario Evo Morales luego de la reunión que tuvo ayer con la COB.



Mientras que el fiscal Guerrero evitó declarar el miércoles y ayer se encontraba de viaje.



Achá se mantiene

El presidente de YPFB, Guillermo Achá, afirmó el miércoles que se mantendrá en su cargo y que esta entidad está disolviendo el contrato denunciado por corrupción con la empresa italiana Drillmec, por la adquisición de tres taladros por $us 148,8 millones.

La semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó una querella contra 15 funcionarios de YPFB por presunta corrupción, debido a que se hallaron múltiples irregularidades en la licitación que terminó favoreciendo a Drillmec.



​​​​​​​Achá, quien no figura entre los denunciados, fue el blanco de las críticas de la oposición por este caso, sin embargo, aseguró que no tuvo acción dentro del proceso de contratación y que solo formó parte de una fase previa en la cual se dio un ‘visto bueno’ para que se realice la licitación.

Acotó que actuó con transparencia y que seguirá ejerciendo como presidente de YPFB. "Mientras yo no tenga otro tipo de instrucción por parte de las autoridades de Estado, yo voy a continuar desempeñando las funciones, porque entiendo que si bien se tiene observaciones, hoy este proceso se encuentra en investigación", dijo.



Recalcó que no hubo daño económico al Estado por la contratación de Drillmec. "Ya hemos hecho una disolución de este contrato. Hemos notificado oficialmente a la empresa Drillmec y esperamos una respuesta oficial de parte de esa instancia", explicó.

Achá señaló también que YPFB cuenta con las instancias correspondientes para defenderse en caso de que la resolución del contrato derive en algún tipo de controversia.

Piden retiro de Achá

El senador Demócrata Óscar Ortiz señaló que el presidente de YPFB trata de deslindar su responsabilidad en el caso de la compra de tres taladros y acusó además a la comisión de fiscales que lleva el caso de actuar con demasiada lentitud para esclarecer la denuncia de sobreprecio. Reiteró su pedido de que Achá sea apartado de la presidencia de la corporación.

Denuncias contra entorno de Arce

La hermana y el excuñado del ministro de Justicia, Héctor Arce, trabajan en la función pública. Ana Yackeline Arce Zaconeta se desempeña en la Dirección Jurídica de YPFB, mientras que Marco Cuba, su exesposo, es director del Servicio General de Identificación Personal, que fue observado por la adquisición de escáner, señala un reporte de ANF.



El ministro Arce reconoció el miércoles que su hermana trabaja hace tiempo en YPFB. Según ANF ayer se llamó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para conocer respecto a la relación de parentesco con Cuba, sin embargo, desde ese despacho no se proporcionó ninguna información. EL DEBER también buscó al ministro pero en el departamento de Comunicación se informó de que estaba con una agenda apretada y que recién la próxima semana podría atender.



Cuba Mariño fue posesionado en el cargo de director del Segip en agosto del 2015 y se desempeña en esas funciones hasta la fecha. También ocupó el cargo de cónsul general en Los Ángeles California en la gestión 2009.

Arce Zaconeta es uno de los hombres de confianza del presidente Evo Morales Ayma.