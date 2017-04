La COB ve lento avance en el pliego salarial

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno retomarán hoy las negociaciones en las cuatro mesas de diálogo: económica, productiva, asuntos sociales y de normas y leyes. No obstante, los trabajadores exteriorizaron su preocupación por el lento avance del pliego salarial.



Desde el pasado mes se conformaron mesas de trabajo a la cabeza de los dirigentes laborales y los ministros del área económica; sin embargo, hasta la fecha no hay conclusiones acordes a las demandas del sector laboral, según el máximo dirigente de la COB, Guido Mitma, que hizo hincapié en los temas de reactivación, de- sarrollo, generación de fuentes de empleo, erradicación de la pobreza y el alza salarial.



“Lamentablemente las mesas de diálogo se han estancado un poco. No hay respuestas claras a nuestros planteamientos. Ahora vamos a ir por el tema salarial. Esperemos que el jueves el Gobierno llegue a reivindicar un salario digno para los trabajadores, sin mentiras, sin engaños y que sea serio en base a la canasta básica familiar (Bs 8.309)”, dijo Mitma.

¿Debe ser superior al 10%?, se lo consultó al dirigente, a lo que respondió: “Seguramente. Eso lo vamos a definir en base a las propuestas que tengamos de los diferentes sectores”.

Por su lado el secretario ejecutivo de la COD Rolando Borda, indicó que el 4% no puede ser un parámetro para negociar, pues hablar de ese porcentaje solo es una reposición mínima a la pérdida de poder adquisitivo. Indicó que el porcentaje será definido entre el 17 y el 18 de abril.

No descartó que el aumento sea superior al 8%.



Poder Ejecutivo

El Gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, anunció el viernes en Santa Cruz que durante esta semana se restablecerán las reuniones con representantes de la COB para analizar el incremento salarial en esta gestión.

En la oportunidad, adelantó que habrá un aumento en base a los indicadores de la inflación, aunque no precisó los porcentajes