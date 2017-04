La COB negociará el aumento salarial en el final del diálogo

Antes de hablar o de negociar algún porcentaje del incremento salarial para la gestión 2017, la Central Obrera Boliviana (COB) propuso al Gobierno quemar dos etapas, para que recién, en una tercera, se trate el tema salarial.



Guido Mitma, secretario general de la COB, explicó que sin duda el tema salarial es un aspecto fundamental para los trabajadores, pero hay otros que también forman parte de la realidad laboral.

Mitma hizo notar que la Ley de Pensiones es medular para el futuro de los trabajadores, por ello fue el primer ítem que los cobistas abordaron con el Ejecutivo.

En cuanto al crédito agropecuario, la COB considera que sin los recursos necesarios los medianos y pequeños productores tendrán gaves problemas para hacer frente a las distintas campañas agrícolas.

Pedido central

Luego del inicio de negociaciones con los anteriores ítemes, es el turno del tema salarial, que tendrá que ser discutido del 6 al l l de abril.

Al respecto, Óscar Tapia, secretario de Finanzas de la COB, precisó que se deja hasta lo último el tema del incremento salarial para tener más tiempo y argumento para sustentar la demanda de la COB.

Según Tapia, la respuesta del Ejecutivo no debería pasar la segunda quincena de abril para así tener la posibilidad en caso de que la respuesta del Ejecutivo no satisfaga a la COB de hacer una contraoferta.

La inflación como guía

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación el año pasado fue de un 4%, un indicador que el Gobierno toma en cuenta cuando negocia el incremento salarial.

Al respecto, Tapia no quiso entrar en detalles e indicó que en la mesa de negociaciones se verán cuáles son los parámetros válidos para el tema salarial de esta gestión.



Para Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, en las negociaciones salariales no habrá muchas novedades, pues en su criterio el Ejecutivo siempre logró imponer la variable inflacionaria y no tomó en cuenta la propuesta de la COB.

Reunión en busca de nuevas normas

La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó que asistirá mañana a la mesa de trabajo con el Gobierno que debatirá normas y leyes, informó el sábado el secretario general, Hermo Pérez.

"Si vamos a asistir, hay una nota oficial, y sí confirmamos que vamos a estar a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo", explicó.

Remarcó que la entidad matriz de los trabajadores bolivianos aceptó la invitación del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno y la COB acordaron conformar cuatro mesas de diálogo el pasado 15 de marzo para evaluar el pliego de los trabajadores, las cuales estarán presididas por los ministros de Trabajo, Economía, Desarrollo Productivo y Educación.

Cabe recordar que desde los movimientos sociales destacaron la actitud de la COB y felicitaron a las personas que están participando por la madurez demostrada.