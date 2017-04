La COB le baja el pulgar al aumento salarial del 5%

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, ofreció a la Central Obrera Boliviana (COB) un incremento del 6% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y un 5% al haber básico, lo que provocó un inmediato rechazo dirigencial.



“Considerando la sostenibilidad de los recursos del Estado, el análisis de la inflación (4%), el crecimiento económico (4,3%), salarios, ingresos y gastos de los hogares, productividad y variación de la canasta familiar de la COB, el Gobierno propone de manera responsable un incremento del 6% del SMN y 5% en el haber básico”, establece el documento escrito que fue presentado al sector obrero en la reunión de la comisión económica realizada la tarde de ayer.

El año pasado el aumento salarial aprobado por el Gobierno fue del 6% al haber básico y 9% al SMN, fijándolo en Bs 1.805. De concretarse la propuesta del Ejecutivo del 6%, el SMN para este año aumentará de Bs 1.805 a Bs 1.913,3.



Se estima que entre un 17% y 20% de la población de asalariados en el país se pueden beneficiar con una medida de incremento salarial. Los datos del censo 2012 establecen 1.700.000 asalariados en el ámbito urbano del país.



Este bajo porcentaje, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), se debe a que el grueso de las empresas constituidas en el país son micro y pequeñas empresas donde rigen empleos temporales y eventuales, que no se benefician con las mejoras del incremento salarial.

Se proyecta también que el aumento sea con carácter retroactivo, a enero de este año. El aumento oficial de los salarios será establecido en un decreto supremo que se publicará, como en cada gestión, el 1 de mayo.

Debate y rechazo de la COB

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, argumentó que la propuesta de la COB respecto a utilizar la canasta familiar como parámetro para definir el incremento salarial es equivocado, ya que “carece de sustento técnico porque es un sondeo de opinión” y que un aumento utilizando esa base habría sido menor a la propuesta.

Pero el ejecutivo de la COB, Guido Mitma, rechazó la propuesta. “Es un incremento de hambre. Se está llegando a reponer la inflación del pasado año (que llegó al 4%). Entonces, solo hay un incremento del 2%”, lamentó.

Más adelante, dijo que la canasta familiar del Gobierno no tiene costos reales y espera que con el presidente Evo Morales se mejore “un incremento digno y saludable para todos los trabajadores”, descartando una nueva reunión con el ministro de Economía, Luis Arce.

Aún no existe una fecha para esa reunión de alto nivel. Mitma advirtió que podría llamarse a un ampliado nacional donde se definirían medidas si no hay mejoras.

A principios de año, la COB barajaba en su demanda un incremento salarial de entre 15 y 20%, en base a una canasta familiar de Bs 8.309.

Empresarios protestan

Antes que por los porcentajes propuestos, los empleadores han quedado descontentos por la actitud tomada por el Gobierno, de no hacerlos participar en el debate por el incremento de los salarios.

“Cuando los que deciden son solo el Gobierno y la COB los temas económicos y laborales, creemos que no han dado resultado sus estrategias, porque lo único que se ha hecho es que crezca la informalidad del país.

Lamentamos no ser tomados en cuenta en esas reuniones. Por eso es que están fracasando las políticas salariales y de empleo. Porque no se escucha a uno de los sectores importantes en estos temas”, protestó el presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, dijo desconocer la propuesta oficial del alza salarial.

“Pero nuestro justo reclamo es participar de la discusión salarial. No es aceptable que estemos al margen de una discusión en la cual somos un actor muy importante”, señaló.

Los mipymes objetan



En otra perspectiva, los micro y pequeños empresarios (mipymes) objetaron cualquier intento de aumentar los salarios, ya que los precios de su producción no alcanzan para pagar a sus empleados, además de los efectos de la competencia del contrabando y la falta de mercados.



“No estamos de acuerdo en lo que pide la COB. Los productos que comercializamos no suben un peso. Pero los insumos suben y además tenemos la competencia de los productos chinos, peruanos y chilenos”, declaró Abraham Rodríguez, presidente de la Federación Departamental de la Mediana y Pequeña Empresa (Fedemype-La Paz)