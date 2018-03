La AEMP no tiene procesos contra el Lloyd

El director de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (Aemp), Germán Taboada, informó que su despacho no tiene ningún proceso a favor ni en contra del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), compañía que intenta volver a los aires y competir en el mercado boliviano.

“No tenemos nada que decir sobre el LAB, porque hay una autoridad que regula ese sector. Y quien da el registro de comercio es Fundempresa. Nosotros fiscalizamos a las empresas si hay incumplimiento de la normativa. Entonces iniciamos un proceso. Pero por ahora no hay nada. Mientras no estén volando, no podemos intervenir”, manifestó Taboada.



Dispuesta a volar

La ex línea bandera de Bolivia espera nuevamente alzar vuelo en los próximos meses, después de concluir sus trámites para obtener el permiso de operación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



La DGAC determinó que el proceso de certificación se paralice hasta que se pueda verificar la capacidad patrimonial que dice tener la línea aérea.



Orlando Nogales, gerente general de la aerolínea, quien mostró documentos de propiedad de 27 aeropuertos, dijo que la compañía tiene un plan comercial que fue presentado, además de una aeronave con la que piensa realizar el primer itinerario en el eje troncal.

Además, reveló que un benefactor, cuyo nombre aún se desconoce, ha aportado una cifra millonaria para hacer reflotar la línea aérea.



La empresa no opera desde hace una década, pero está esperanzada en negociar con el Gobierno la entrega gratuita de sus aeropuertos al Estado, excepto 21 hectáreas en la terminal Jorge Wilstermann de Cochabamba.



Mientras tanto, la AEMP señala que mientras la aerolínea esté tramitando su renovación de matrícula, es un tema privado donde la entidad fiscalizadora no puede intervenir. /MAM

Apuntes

Benefactor

El LAB presentará la próxima semana a su benefactor, quien espera que la DGAC le apruebe su certificación.



Capitalización

El LAB fue capitalizado por $us 47,4 millones en 1995 a la VASP brasileña. No se contabilizó el patrimonio que tenía con sus 27 aeropuertos.