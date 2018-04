Juez valida estudio de YPFB y ordena descongelar regalías por Incahuasi

Más tardó el juez de garantías, José Alberto Guzmán, en ordenar el pago de las regalías por el megacampo Incahuasi a favor de Santa Cruz, que los simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en armar una minifiesta con banda incluida. La medida terminaba la sequía de recursos de meses en la región oriental. Además, avala un estudio realizado en 2016 por la estatal YPFB, que confirmaba que el reservorio se encuentra en su totalidad en suelo cruceño.

En diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó retener el pago del beneficio por un lío de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, que disputan la propiedad del yacimiento.

El fallo llega en un momento álgido en la capital oriental. Varias entidades articulaban protestas para que los fondos sean devueltos, luego de que las autoridades departamentales (opositoras al Gobierno) presentaran acciones legales, sin resultado positivo, para destrabar la retención.

En este contexto, la Brigada Parlamentaria, a la cabeza de parlamentarios del MAS, presentaron una acción de cumplimiento, ante el Juez de Garantías de Santa Cruz, que después de más de cinco horas de audiencia finalmente ordenó liberar los recursos. Este fallo es obligatorio, y la estatal tiene cinco días para depositar los recursos en las arcas del gobierno departamental.



Según la Gobernación cruceña, los fondos retenidos llegan a Bs 165 millones. En un año, el reservorio de gas genera Bs 400 millones en regalías.

Al terminar la audiencia, y rodeados por sus correligionarios que gritaban consignas a su favor, los senadores Adriana Salvatierra y Henry Cabrera, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, dijeron que el fallo liberará los recursos confiscados que la Gobernación debe distribuir a los municipios del departamento.



Luego, junto con asambleístas departamentales y simpatizantes del MAS, bajaron las gradas del Palacio de Justicia donde se desa-rrolló la audiencia. Al llegar a la planta baja una banda tocó temas típicos del oriente boliviano, como ¡Viva Santa Cruz!, mientras los senadores y su grupo sostenían la bandera cruceña. Todo era alegría oficialista.

Chuquisaca observa el fallo



En la otra cara de la moneda, mientras los oficialistas celebraban, autoridades chuquisaqueñas lamentaban la resolución.

En medio del sonido de la banda que pasó cerca de él, Dionisio Huaylla, presidente de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, lamentó el dictamen judicial y exigió la renuncia del juez Guzmán. “Todo esto estaba direccionado”, apuntó.



No fue el único que criticó la medida. Marco Baldiviezo, parte del equipo en los alegatos, dijo que el juez no estaba facultado para revertir un fallo del TCP que tiene rango de ley y debe ser acatado de forma obligatoria.



Recordó que la sentencia 1160 estipula que primero se debe resolver el tema de límites entre las regiones en conflicto. Además, establece que Yacimientos haga otro estudio sobre la ubicación del reservorio de Incahuasi.



Pero la defensa de la brigada cruceña refutó estas afirmaciones.



Armin Cortez, secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que la medida, más allá de solucionar el conflicto por las regalías, la profundiza más.



De forma fehaciente sostuvo que iniciarán acciones legales. Denunció que toda la audiencia fue armada y el juez ya tenía hecha la resolución.

“Ustedes han visto que hasta han sacado una banda para festejar”, fustigó Cortez, quien espera que el TCP revierta el fallo.



El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, señaló que seguirá con la ‘batalla’ legal para exigir una delimitación de los 120 vértices. Incluso, la autoridad afirmó que dejaba su militancia masista.



“Cuando se trata de los intereses de Chuquisaca no hay ideología política”, enfatizó.

Desde la dirigencia cívica, su presidente, Rodrigo Echalar, calificó la decisión del juez cruceño como un “atropello” contra Chuquisaca porque el Gobierno se parcializó con Santa Cruz.



Derrota del MAS



El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, calificó como una derrota moral del Movimiento Al Socialismo (MAS), que durante mucho tiempo sostuvo que el congelamiento de las regalías era una medida acertada, pretendiendo frenar el desarrollo del departamento de Santa Cruz.



“Asumimos este fallo con serenidad y con prudencia, tomando en cuenta todo el manoseo político que hay sobre el tema del megacampo Incahuasi”, afirmó la autoridad cruceña.



Explicó que la decisión es de primera instancia y debe ser cumplida inmediatamente. Una vez dictada la resolución del juez debe ser enviada al Tribunal Constitucional y homologar el mismo. “Esto comprueba que nunca hubo argumentos para congelar las regalías. Queda claro que el MAS congela y descongela, siempre sostuvo que el fallo del TCP era el adecuado”, dijo.



En marzo, el gobernador Rubén Costas denunció que la confiscación de los recursos provocaba una asfixia económica a Santa Cruz, ya que representa el 40% de los fondos que maneja su administración.

YPFB no responde sobre el futuro del nuevo estudio por incahuasi



En la audiencia, los abogados de la petrolera estatal YPFB indicaron que no podían pagar las regalías porque estaban cumpliendo el fallo del TCP, que exigía solucionar el tema de límites –que fue resuelto con una resolución (la 90/2018) y elevada a rango de ley el miércoles en el Senado– y un nuevo estudio, que ya fue otorgado a la firma canadiense Sproule Internacional Limited, a través de una adenda directa, sin licitación.



Al terminar la audiencia los juristas de Yacimientos no quisieron dar detalles sobre el futuro de este nuevo estudio, que ahora está en el limbo con el nuevo fallo que insta pagar las regalías.



Se llamó al equipo de comunicación de YPFB, primero dijeron que transmitirían las interrogantes al presidente de la estatal, Óscar Barriga. Se volvió a llamar varias veces, pero los responsables de prensa no contestaron.

Para saber

¿Qué dijo el juez?

Ratificó que los límites establecidos en las leyes de 1898 y 1912 son precisos, en plena vigencia, con todo el valor legal. Asimismo, el estudio técnico sigue en vigencia con sus resultados, que señalan que el reservorio está en el departamento cruceño.



La demanda de Chuquisaca

Chuquisaca alega que este está ubicado en la frontera entre ambas regiones y que por eso las regalías deben ser compartidas. Sin embargo, una resolución del Ministerio de la Presidencia ratificó los límites oficiales.