Javier Hidalgo: “Air Europa se plantea aumentar una frecuencia”

Javier Hidalgo (45) lidera hace diez meses el Grupo Globalia, un conglomerado que incluye la aerolínea Air Europa, agencias de viajes, mayoristas y la cadena hotelera Be Live, compuesta por una treintena de establecimientos. La plantilla de la compañía suma 10.200 personas y el año pasado facturó $us 4.198 millones. El 90% de la facturación del grupo español en Latinoamérica depende de Air Europa. Javier Hidalgo conversó con EL DEBER en una sala del hotel Camino Real, luego de reunirse con un grupo de empresarios para explicar su estrategia.

Dicen que usted tiene olfato empresarial, ¿está buscando nuevas oportunidades de negocio en América Latina?

Estamos en una gira por América Latina, hemos empezado por Brasil, luego Bolivia y de aquí iremos a Perú, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, México, Jamaica y terminaremos en República Dominicana. Nuestra intención es tener una relación más humana y cercana en los países donde estamos operando con nuestra línea aérea y también acercar mucho más el Grupo Globalia. Para vender turismo a través de nuestro touroperador, aeropuertos y hoteles debemos tener una mayor relación con los países y ver oportunidades de negocio porque creemos que se puede lograr muchos acuerdos ‘win to win’.

¿Existe la intención de incorporar otras empresas del Grupo Globalia?

Efectivamente, nuestra intención es crecer en la parte hotelera donde sabemos que existe una oportunidad de negocio interesante, en aeropuertos también lo analizamos. Por ejemplo, en Brasil se están privatizando varios aeropuertos en los que tenemos interés. Queremos establecer el mayor vínculo vacacional de Europa hacia Latinoamérica, y viceversa, porque nuestra intención es crear un gran hub en Madrid, tipo Dubái, para que el latino pase dos días en Madrid y luego haga su trip por toda Europa.



¿Cómo va la operación Bolivia-Paraguay de Air Europa?

Bolivia es un destino consolidado, estamos operando desde hace cinco años e incluso nos planteamos aumentar una frecuencia más. Santa Cruz es una ciudad en plena expansión, con el mayor crecimiento demográfico en el mundo y creemos que tener un posicionamiento en este país es muy importante. Paraguay es un destino también consolidado, que al inicio fue difícil, pero ahora nos estamos planteando un crecimiento.



Santa Cruz vive un boom hotelero, ¿analizan la posibilidad de invertir en el sector?

Nos han comentado que los niveles de ocupación están entre el 75 y 80%. Se debería analizar más en profundidad, también los ingresos medios, así que podemos ver alternativas a lo mejor en modelo de gestión o alquiler, pero todavía es muy prematuro hablar de hoteles.



¿Se reunirá con el presidente de Bolivia, Evo Morales?

(Risas) Todavía no me ha confirmado.



También tiene prevista una cita con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ¿es importante para el Grupo Globalia acercarse al Gobierno en los países donde opera?



Sí, yo creo que cuando hablas de traer riqueza a un país de la forma que entendemos noso-tros que lo podemos hacer y, sobre todo, potenciar la llegada de turistas de Europa a estos países. Cuando hablas de inversiones para generar empleo y riqueza, deben estar alineadas la parte política y económica en todos los sentidos.



¿Les afecta la crisis política en Venezuela?, ¿pensaron en cese de operaciones?

Es verdad que la situación de Venezuela es muy complicada y hemos tenido una serie de problemas con la exportación de divisas y tuvimos que previsionar mucho dinero, pero entendemos que somos una compañía que llevamos mucho tiempo operando allí y hay una responsabilidad social, porque no puedes dejar a un país abandonado sin ninguna conexión con el mundo. Hay compañías que se están retirando y tienen sus criterios, pero nosotros, mientras haya una seguridad real física de nuestras tripulaciones, vamos a seguir operando.



¿Hay planes para invertir en nuevos hoteles?

Tenemos hoteles en República Dominicana, Cuba y Portugal. En España estamos en Islas Baleares y Canarias. Además, hay proyectos para desarrollar México y Jamaica.



¿Aumentaron la flota de Air Europa?

Sí, incorporamos tres 787 y un 737. El año que viene pretendemos crecer con dos 787-9 que ingresarán entre mayo y junio, otro 737 y un 4 ATR porque ingresamos operaciones en Canarias. La compañía quiere crecer también en la red de distribución porque creemos que debe haber una mayor relación con las compañías online y cambiar el modelo de negocio. Nuestro crecimiento es sólido.