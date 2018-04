Invierten $us 38,9 millones en nuevos billetes; series ingresarán cada 90 días

El Gobierno presentó ayer el primer corte de Bs 10, de la nueva familia de billetes del Estado Plurinacional, con imagen y diseño modernos, incluyendo altas normas de seguridad. La impresión de 671 millones de piezas de los cortes de Bs 10, Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200, la realizó la empresa francesa Oberthur Fiduciaire SAS, tras una licitación internacional el 2016, por un valor de $us 38,9 millones.

Dependiendo del corte de billete, cada pieza tuvo un valor de entre Bs 0,39 y Bs 0,47, teniendo un promedio de Bs 0,42, según la información que proporcionó el Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, informó que cada tres meses, pondrán en circulación los cortes de la nueva familia, que incluyen distintas imágenes de líderes patriotas, paisajes, flora y fauna del país.

“Esta nueva familia de billetes cuenta con el respaldo de informes técnicos y legales que muestran con rigor, que esta emisión de billetes, responde a los requerimientos de la economía nacional. Asimismo, une los requisitos de seguridad”, dijo. Los billetes circularán simultáneamente con los de la anterior familia y se repondrán aquellos deteriorados.



El billete de Bs 10

El billete de Bs 10 tiene la misma dimensión que la anterior familia (7 cms x 14 cms), es 100% algodón y el mismo color predominante (azul).

Entre la novedades, está el diseño que incluye en el anverso, las imágenes de José Santos Vargas ‘El Tambor Vargas’, Apiaguaiki Tüpa, Eustaquio Méndez ‘El Moto Méndez’ y la Caverna de Umajalanta en Torotoro.

En el reverso se aprecia la isla del Pescado, del Salar de Uyuni, el picaflor gigante y la Puya Raimondi.



Mire, toque, incline

En cuanto a medidas de seguridad, hay tres acciones de reconocimiento: mire, toque e incline. “En el mire son visibles las fibrillas y a contraluz la marca de agua y el motivo coincidente. En el toque se siente la calidad del papel, la impresión en alto relieve y las barras y líneas también en alto relieve. En el incline es visible el hilo de seguridad que cambia de color del turquesa al azul y lleva la imagen de José Santos Vargas y el valor del corte (10); el picaflor gigante impreso en la parte superior izquierda del reverso del billete, con una tinta especial que cambia de color oro a verde y tiene un efecto de movimiento de arriba hacia abajo”, explicó el BCB a través de un video.



No afectará a la economía

El exministro de Economía, Luis Arce, sostuvo que el cambio de billetes, inicialmente de 10 bolivianos, no afectará ningún aspecto del desenvolvimiento de la economía nacional, ya que su único objetivo es cultural, para reconocer la lucha de los héroes que aportaron a la revolución boliviana y rendir un homenaje a la flora y fauna en peligro de extinción.



Polémica por un apellido



En las redes sociales se generó polémica por el nombre del líder guaraní Apiaguaiki Tüpa, escrito en el billete de Bs 10. Los críticos observaban

que en realidad, se escribe ‘Tumpa’, con lo que aseguraban un error insalvable en la nueva moneda. El diputado Rafael Quispe solicitó la renuncia del presidente del BCB, Pablo Ramos, por ofender la dignidad de los pueblos indígenas. El legislador opositor utilizó la ley 4051 del 7 de julio de 2009, en el cual se declara héroe nacional a dicho jefe guaraní que aparece con el denominativo ‘Apiaguaiki Tumpa’.



La entidad monetaria salió rápido a aclarar que no existía error. Sergio Cerezo, gerente de Tesorería del BCB, explicó que la entidad trabajó con historiadores y consultas a organismos especializados en el tema para la descripción de los personajes y la manera correcta de escribir los nombres.



“Tenemos un informe de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que confirma que la forma de escribir es ‘Tüpa’ con diéresis en la ‘u’, pero uno encuentra en documentos oficiales, la palabra ‘Tumpa’, que tiene que ver con la manera de escribir y de pronunciar la lengua guaraní”, dijo.



Por su parte, Elías Caurey, escritor guaraní, señaló que se escribe ‘Tüpa o Tumpa’ que quiere decir ‘Dios’, aunque tiene sus propias connotaciones. “Por una cuestión lingüística, ambas formas son válidas, porque la ‘m’ nasaliza a la ‘u’ y sería ‘Tumpa’ o la otra forma ‘Tüpa’ que ya está nasalizada la ‘u’”, indicó.



En tanto que el primer mandatario resaltó la inclusión de cada uno de los líderes patriotas, paisajes, flora y fauna del país que se incluyen en cada uno de los cortes, pero que le extrañó la no inclusión de la hoja de coca en alguno de ellos.



“Después de ver los paisajes, tengo un reclamo. Yo también soy culpable. No está la hoja de coca. En tiempos de la colonia, los españoles hicieron mucha plata con la hoja de coca. En tiempos de saqueo o explotación de estaño, EEUU premiaba, incentivaba la producción de coca”, precisó Morales.

Más de los billetes

Hito histórico

Los nuevos cortes son los primeros del Estado Plurinacional de Bolivia, según el BCB. Las series ingresarán a circulación cada tres meses.



Deterioro

Se van a reponer los billetes de la anterior familia, que fueron deteriorándose por su uso y se incluirán los nuevos billetes.



Mismos colores

Los billetes de la nueva familia conservarán sus mismos tamaños y colores. Azul para el billete de Bs 10, naranja para Bs 20. violeta para Bs 50; rojo para Bs 100 y café para Bs 200.