Santa Cruz se movilizará si las autoridades nacionales se niegan a dar solución al congelamiento de las regalías por el megacampo Incahuasi. Bajo la conducción del Comité Cívico y las diferentes instituciones de la región se asumirán acciones como un paro cívico, bloqueo de carreteras u otras que sean necesarias para recuperar el derecho a percibir las regalías, señala el Manifiesto Público en Defensa de Incahuasi que se proclamó en la audiencia pública convocada por la Asamblea Legislativa de Santa Cruz.

El Ministerio de la Presidencia debe certificar la delimitación histórica que ha existido entre Santa Cruz y Chuquisaca y cumplir con el estudio técnico específico realizado por YPFB (como establece el tercer punto del manifiesto público), exigió Marco Mejía, presidente del ente legislativo cruceño en su alocución.

El cuarto punto demanda que con la información oficial proporcionada por el Gobierno, se proceda al descongelamiento inmediato de las regalías de Incahuasi y Aquio. Otro punto conmina al Gobierno a dejar sin efecto la Resolución Ministerial 46/2018 del 31 de enero y culminar el proceso de delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Apoyo municipal



Los alcaldes de San José y San Ignacio brindaron su respaldo total al manifiesto público. El municipio de Santa Cruz también apoyó la audiencia. Para el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, las conclusiones son las adecuadas, aunque se le pueden sumar algunos detalles. “Incahuasi no es de la Gobernación, es de todos los cruceños”, aclaró la autoridad para hacer notar que es una demanda regional.



La población de San Ignacio de Velasco ha dejado de percibir recursos por concepto de regalías y se han dejado obras a medio hacer, por lo que su alcalde Moisés Salces está de acuerdo con el documento emitido en la audiencia.



Desde la Alcaldía cruceña la postura es más radical todavía. El secretario de comunicación, Jorge Landívar, manifestó que las regalías no se negocian y son un derecho que está consumado territorialmente porque el yacimiento está en Santa Cruz.



Viceministerio concilia



Pese a que varios de los asistentes a la audiencia mencionaron el informe del viceministro de Autonomías, Hugo Siles, como una de las causales que generó la medida del Tribunal Constitucional. La autoridad dijo que no puede hacer ninguna declaración a los medios sobre el tema de los límites departamentales, debido a que su rol es conciliar. Sin embargo, su despacho se pronunció a través de un comunicado.



Uno de los puntos señala que la cartera de Autonomías trabajó en la conciliación del proceso de delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, a solicitud del Gobierno Autónomo de Chuquisaca.



Agrega que todos los obrados por el ex Ministerio de Autonomías y el actual Viceministerio de Autonomías en el proceso de delimitación se enmarcan en lo indicado por la Ley 339.