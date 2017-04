Importación y contrabando alertan a industrias lácteas

Productores e industriales del sector lácteo del país advierten que la internación legal de leche en polvo y el contrabando de derivados procedentes de países vecinos continúan perjudicando y quitando participación de mercado a lo nacional.



A decir del gerente general de PIL Andina S.A., Daniel Aguilar Cabrera, la presencia de productos de contrabando en el país sigue afectando la comercialización de leche en polvo en el mercado.

Aseguró que desde 2014 la industria enfrenta una caída de más del 25% en volumen comercializado de leche en polvo en el mercado interno.



Según Aguilar, PIL Andina logró exportar parcialmente los excedentes de leche en polvo generados entre 2015 y 2016, que superaron 15.000 toneladas métricas. Aseguró que en 2016 se desahogó más de 10.000 toneladas métricas, pero que esta operación, realizada mediante la exportación y subastas en el mercado local, les generó $us 23,7 millones en pérdidas (esto incluye bajas por vencimiento).



Esto no es todo. Con datos de Aguilar, tienen en riesgo de vencimiento casi 3.000 toneladas métricas que pueden traducirse en $us 14 millones en pérdidas en la presente gestión.

“Bajo la coyuntura actual, precios internacionales que aún no mejoran significativamente, no hay expectativas de exportación. Hoy, nuestras perspectivas se concentran en estabilizar los volúmenes de venta con el lanzamiento de nuevas presentaciones y reforzar la cobertura en los mercados” señaló Aguilar.

Vistazo de Andil

El tema de contrabando también impacienta a la Asociación Nacional de Industrias Lácteas (Andil). Según el presidente de la organización productiva, Roberto Arce, la importación legal e ilegal de lácteos, principalmente yogur y leche pasteurizada, procedentes de Paraguay, Argentina y Brasil, está generando una competencia desleal en precios y deteriorando la salud financiera de al menos nueve de las 17 medianas industrias afiliadas al sector de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Sector primario de la cadena

Sobre la problemática comercial que afronta PIL Andina, desde la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) Santa Cruz, José Luis Farah, indicó que debe ser resuelta internamente con estrategias de nuevos mercados para la exportación de leche en polvo, esto aprovechando el repunte de precios a escala global.



En el caso del contrabando, Farah dijo que este es un tema que preocupa porque resta competitividad y quita mercado a la producción nacional. Refirió que han solicitado activar medidas de salvaguarda para proteger el mercado y la industria nacional.

Pugna de precios en centros

En almacenes de la calle Guarayos, mercado La Ramada, se constató que la producción de leche en polvo con sello PIL compite en precios con la marca Nido de Argentina, Chile, Brasil y México, y Anchor y Bella Holandesa, de Nueva Zelanda. El costo condiciona la preferencia de las leches extranjeras.