Ibo Blazicevic: “Con una mayor carga tributaria y laboral, dejamos de ser competitivos”

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Bolivia es el país con mayor aumento en la imposición tributaria a la renta, utilidades y ganancias de capital de América Latina y el Caribe. La referencia fue rechazada por el Ministerio de Economía y el propio presidente Evo Morales aclaró que, en 2017, el sector privado generó una utilidad de Bs 27.766 millones y que las utilidades del sector privado han aumentado un 310%. Pese a ello, el sector productivo del país corrobora el informe del organismo internacional.

¿Cuál es la posición de los industriales acerca de que la presión impositiva en Bolivia con respecto al Producto Interno Bruto alcanza a cerca del 34%, considerando los conceptos de renta, IVA, contribución a la seguridad social y otros?

Hemos reproducido un informe del BID en el que nos muestra que en Bolivia se han dado los mayores aumentos a la imposición tributaria. A la industria manufacturera nos preocupa este hecho, porque al tener una mayor carga tributaria, excesivos incrementos laborales o la falta de devaluación de la moneda, los productores bolivianos estamos en una situación de desventaja porque dejamos de ser competitivos con nuestros pares vecinos.

¿Cómo les afecta esto?

Hay algunos estudios que dicen que los incrementos salariales y los dobles aguinaldos están siendo usados mayoritariamente para el consumo de productos importados. O sea que, de alguna manera, también estamos financiando la industria de otros países. Lo vemos con preocupación. La tendencia en el mundo es tratar de bajar la presión fiscal para hacer más competitiva la industria local, pero eso no pasa en Bolivia. Por eso llamamos la atención desde nuestra institución.



Esos datos del BID son hasta el 2015. ¿Habrá cambiado algo en los últimos tres años?

Creo que no. La imposición fiscal se mantiene. Las mismas tasas también. No ha debido cambiar mucho.



¿Qué se debe hacer para revertir esta situación?

Habría que tener mucha prudencia en el manejo de los incrementos salariales. Bolivia está viviendo un proceso de desaceleración económica y es hora de revisar el tipo de cambio. Creo que hay que tomar algunas medidas de protección a la industria. Más que proteger a la industria nacional, necesitamos incentivar la inversión directa extranjera en Bolivia, especialmente para la industria. Para eso hay que crear inversiones.



Desde el sector industrial, ¿qué pueden hacer ustedes?

Tratar de reinvertir la mayor cantidad de utilidades que podamos y, de esta manera, tener mayor acceso a tecnología y competir mejor. También tenemos que trabajar en la capacitación de nuestro personal y trabajadores para poderlos calificar y poder hacerlos más productivos.



¿El Gobierno debería intentar seguir con las mesas de diálogo con el empresariado para conocer las perspectivas que tienen ustedes?

El Gobierno tiene que volcar su mirada no solo en industrializar los recursos naturales. El Gobierno tiene también que poner la mirada a la industria manufacturera, trabajar junto a nosotros, trabajar el tema de capacitación, dar las condiciones para crear, de forma conjunta, parques industriales e incentivar la inversión en Bolivia. Juntos podríamos hacer una diferencia enorme.



¿Cómo invertir desde el sector empresarial?

Hay varios modelos. Por ejemplo, contar con arancel cero para bienes de capital. Hay que definir bien las partidas arancelarias en ese aspecto. Se podría trabajar en algunos modelos. Por ejemplo, Perú tiene un modelo interesante que se denomina ‘impuesto por obras’, donde las empresas reemplazan el pago de impuestos por obras que son identificadas en los municipios o las gobernaciones que son de prioridad y que están en el área de influencia de las empresas. Pueden ejecutar esas obras y descontarse del pago de impuestos.



¿Estamos hablando de innovación en los emprendimientos?

Un mecanismo así sería innovador. Tendría buenos resultados porque de alguna manera se adelanta el pago de impuestos de la gestión. Los municipios tienen la transparencia para la ejecución de esas obras porque hay una supervisión del Estado.

Desde hace años las cámaras han estado trabajando con el Gobierno. ¿Se ha planteado este modelo?



A la ministra de Planificación (Mariana Prado) le mostramos cómo funciona. Hay otro modelo que funciona en Argentina, de ‘incentivo a la inversión local’ donde se realizan inversiones probadas para incrementar la capacidad de plantas y fábricas y las empresas se pueden descontar impositivamente. Les hemos mostrado esos modelos, que los están analizando, y esperamos que tengan el resultado que aguardamos todos.