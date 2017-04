Guido Mitma Crispín: “El Gobierno escucha, pero no nos toma en cuenta”

Sincero y contestatario, el máximo dirigente de los trabajadores de Bolivia dice estar de acuerdo con los cambios, pero critica las acciones del Gobierno. Esta semana definirán el incremento salarial con el Ministerio de Economía.



¿En qué se basa la propuesta de la COB para el incremento salarial?

Está en base a los costos de la canasta familiar, que la componen los sectores de salud, educación, vivienda, alimentación, entre otros.



¿Han recibido alguna propuesta del Gobierno?

No tenemos nada. El incremento salarial se va a debatir entre el 11 y 13 de abril. Esperemos que el Gobierno llegue a reivindicar el salario justo para todos los trabajadores del país.

El vicepresidente Álvaro García Linera confirmó que la primera propuesta sigue siendo un aumento porcentual por encima de la inflación (que el 2016 cerró en 4%) y que bajo esa base, se respetará también la estabilidad de las empresas ¿eso les convence?

En este tema no puede haber reservas como lo está haciendo el Gobierno. No se ha podido conocer su canasta familiar. Pero sabemos que el tema de la inflación del 4% no es real dentro del mercado interno. Pero estos temas se tienen que discutir y especialmente, comparar en la mesa de discusión, la canasta familiar del Gobierno con la canasta familiar de la COB.



¿Se ha barajado algún porcentaje?

No. Respetaremos las fechas programadas. Lo discutiremos con todas las organizaciones en la mesa de trabajo con el Ministerio de Economía o con el presidente del Estado, Evo Morales.

Las centrales regionales piden entre un 15% y el 20% ¿Se mantendrá esto en la COB?

Estas son bases de los planteamientos que nos presentan los diferentes sectores. Hay que compatibilizar y sacar el mejor porcentaje para estos temas. Recalco que la base tiene que ser la canasta familiar.



De acuerdo a la inflación del 2016 ¿el 4% será muy poco para el trabajador?

Eso es totalmente bajo e irrisorio. Sería un incremento de hambre que no puede ser aprobado. Además de que el Gobierno debe reivindicar el salario de los trabajadores, tiene que generar empleo, áreas de trabajo, mayor crecimiento económico, mejor jubilación. Si hay mayor aporte al TGN (Tesoro General de la Nación), tiene que haber mayor incremento salarial.



¿Cuál será el porcentaje mínimo que esperan?

No voy a entrar a ese juego de los porcentajes. Eso debe salir de la reunión en las mesas de trabajo. Pero, creo que es importantes esos planes de desarrollo productivo que el Gobierno debe ejecutar en el país.



¿Por qué dice eso?

Vemos con bastante preocupación que se están aplicando normas totalmente contrarias a los obreros, como la Ley 466 (Ley de Empresas Públicas de diciembre de 2013), donde no se garantiza la existencia de los sindicatos y se está dando viabilidad a las leyes 2027 (Estatuto del Funcionario Público, de octubre de 1999) y 2765 (ley con la que se cerró la Empresa Nacional Textil, Enatex), que son contrarias a los intereses de los trabajadores. Con este Gobierno denominado ‘gobierno popular’, no pueden existir ese tipo de normas.



Usted ha tenido muchas reuniones con el Gobierno ¿Han sido escuchados?

Hemos tenido cantidades de reuniones con el presidente del Estado Plurinacional. No solo fueron peticiones las que realizamos, sino también, hicimos propuestas. Las resoluciones de los diferentes congresos, las cumbres con el Gobierno, temas para erradicar la pobreza, de generación de empleos, de industrialización, de nacionalización, de cuidar la economía y la soberanía del país, entre otros. Sin embargo, esos temas solo quedaron en el discurso.



¿De quién es la culpa?

Los que se están dando la tarea de desideologizar, son los propios ministerios. Se están dando a la tarea de dividir y fracturar a todos los sectores.



Pero ¿el Gobierno los escucha?

Escucha pero no nos toma en cuenta. Hemos pedido reactivar el aparato productivo, planes de desarrollo productivo, cuidar la economía, erradicar el imperialismo chino que trae consecuencias funestas a todos los trabajadores, pero no somos escuchados. Cuando ordena el mandatario, lamentablemente, los ministros correspondientes ya no obedecen su palabra