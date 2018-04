Guerra comercial entre EEUU y China impacta en ventas bolivianas

Con el objetivo de reducir el déficit comercial con China, la política de comercio exterior de EEUU apunta a subir los aranceles de importación de ciertos productos chinos. En respuesta, desde Beijing informaron que actuarán de similar manera con los productos estadounidenses que ingresen a su mercado.

Este enfrentamiento comercial, a decir de analistas nacionales y representantes del sector productivo, tendrá un impacto negativo en las ventas que el país realiza a ambas potencias mundiales.

María Esther Peña, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sostuvo que las barreras arancelarias aplicadas por EEUU para proteger su industria local de China y, sobre todo, para proteger el empleo estadounidense, se enfocaron principalmente en una subida de aranceles contra la importación de acero del 25% y aluminio, del 10%, la misma con el objetivo de encarecer las importaciones desde China en $us 60.000 millones, además de restringir las inversiones chinas.

“Ante esta perspectiva, China reaccionó y anunció que aplicaría aranceles del 15% a las importaciones de las frutas, frutas secas, nueces, vinos y alcohol desnaturalizado, y un 25% a los suministros de carne de cerdo y aluminio reciclado desde EEUU valorados en $us 3.000 millones”, sostuvo Peña.

Cabe señalar que de acuerdo con el IBCE, con datos de Trade Map, las ventas estadounidenses a China en 2017 fueron de $us 130.000 millones, mientras que sus compras al país asiático llegaron a $us 526.188 millones, lo que generó un déficit en la balanza comercial de $us 395.819 millones.

Para Jorge Rodríguez, experto en comercio internacional, la reacción de EEUU está en sintonía con la política nacionalista y proteccionista que lleva adelante el Gobierno de Donald Trump.

“La relación económica entre ambas potencias es desequilibrada y años tras año el déficit comercial que arrastra EEUU con respecto a China se fue incrementando. Así, de $us 285.000 en 2007 pasó a cerca de $us 400.000 millones en 2017, un fuerte aumento que sin duda está poniendo en aprietos a la economía estadounidense”, sostuvo Rodríguez.

En cambio, el escenario para China es diferente, pues desde 2010 hasta la gestión pasada registra un superávit en los intercambios comerciales con EEUU.



Así, el año pasado exportó a EEUU por un valor de $us 310.347 millones, mientras que importó por $us 113.222 millones, logrando un saldo favorable de $us 197.125 millones.

Para el economista Alberto Sosa, la tensión entre los principales mercados del mundo va a tener un impacto en las demás economías del planeta, debido a que China es el principal exportador del mundo y si el mercado al que más vende le sube los precios y los aranceles, va a tener que disminuir su producción, lo que significa que comprará menos materias primas, tanto en minerales como en hidrocarburos.

A su vez, Peña sostuvo que el peso de China (principal exportador a escala mundial) y EEUU (principal importador del mundo) en los flujos comerciales es evidente, por tanto el impacto de la aplicación de medidas arancelarias golpeará al mundo y Bolivia no es la excepción.

“Si China baja sus ventas de manufacturas, comprará menos materias primas e insumos, lo cual significa menos exportaciones y mayor déficit comercial con este país”, precisó Peña.

Impacto en Bolivia



Los principales productos que se exportaron en 2017 a China fueron minerales y concentrados como zinc, plata, cobre, plomo, productos forestales y derivados de pelo fino de llama y alpaca, sumando más de $us 400 millones.



Mientras que a EEUU, en la gestión pasada, se le vendió estaño, plata, castaña, quinua y aceite de petróleo por un valor de 582,3 millones de dólares.



Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) indicaron que cualquier política proteccionista que implemente China o EEUU afecta a las exportaciones nacionales, dado que las mismas en un gran porcentaje se basan en recursos no renovables.



Hugo Rojas, especialista en temas mineros y en comercio exterior, sostuvo que gravar con un 25% el acero chino y con un 10% su aluminio es un fuerte golpe a la producción de aleaciones y a la industria automotriz.



“El gravamen es estratégico, pues de ambos productos se produce una gran cantidad de artículos y eso lo sabe EEUU. Entonces, ¿qué hará China? Lo más lógico es comprar menos materia prima: plomo, cobre, estaño, zinc y eso sin duda que nos afecta”, sostuvo Rojas y agregó que, si EEUU hace lo mismo, el panorama se complica todavía más.

Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que el principal mercado para las exportaciones forestales bolivianas es EEUU, ya que del 100% de las ventas al exterior, ese mercado se queda con el 37%; en segundo lugar está la Unión Europea, que absorbe un 25%, mientras que China ocupa el tercer lugar con un 20% y el resto se destina a los compradores de México, Argentina y Japón.

“Una medida paraarancelaria se debe promover para encontrar un equilibrio. Por ejemplo, de Brasil ingresan muebles de madera y los aranceles nuestros son bajos, pero si queremos venderle nuestros muebles a Brasil, una vez que cruzamos la frontera nuestros costos suben hasta un 37%, por las medidas proteccionistas del mercado brasileño”, indicó Ávila, que hizo notar que una guerra paraarancelaria de EEUU y China, a escala mundial, los va a afectar también a ellos.