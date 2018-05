El idilio puede durar poco o mucho. El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) celebran un nuevo Día del Trabajador juntos y con la proyección de perdurar la relación. Muchos ven al ente laboral como un brazo político del oficialismo y protestan por empañar la historia de la organización, que en estos 12 últimos años recibió de Evo Morales regalos desde un hotel equipado hasta televisores.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, defendió la relación que tiene la COB con el Gobierno y destacó que la organización laboral fue siempre un ente “político” desde la Revolución de 1952. Sobre los obsequios, la autoridad justificó su entrega al argumentar que el oficialismo lidera un proyecto para los movimientos sociales.

“La COB a lo largo de su historia asumió posiciones políticas y, por eso, no es extraño que ahora asuma posiciones de carácter político. En su interior se debaten distintas tendencias y estas, una vez debatidas, imponen una orientación política (...). La COB es sujeto histórico de este proceso y obvio existe la necesidad de apoyar al movimiento sindical”, dijo Hinojosa a EL DEBER.

También puedes leer:

El ministro recordó que en el pasado existía el Hospital de Empresas, el Banco Agrícola, normas para créditos rápidos y otros beneficios. “Ahora se observa una situación que en el pasado ha favorecido a otros sectores. No olvidemos que en el propio aparato del Estado existen desde la Revolución de 1952 mecanismos de apoyo al sindicalismo”, dijo.

Evo Morales mantuvo encuentros y desencuentros con la COB a lo largo de sus tres gestiones. Cuando la situación fue agradable, optó por entregar obsequios. Uno de ellos son distintos equipos para un hotel, en La Paz. El albergue tiene cinco pisos, donde están las 24 habitaciones compartidas, entre triples, cuádruples y quíntuples. También tiene 12 habitaciones matrimoniales. En total tiene 18 camas matrimoniales y 72 camas simples, con una capacidad de albergue de unas 90 personas. Además, exhibe cuatro suites. El alojamiento funciona a medias, ya que ingresan en su mayoría afiliados, que pagan entre 40 y 60 bolivianos la noche.

El hospedaje no tiene letreros, pero está cerca de la terminal de buses de la sede de Gobierno. Por dentro su señalización es precaria, pero el equipamiento está bien mantenido. El Gobierno destinó 750.000 dólares para amoblar y hacer funcionar el hotel. Este dinero fue desembolsado en 2014 en la gestión del minero Juan Carlos Trujillo.

Te puede interesar:

En el paquete de regalos también se registran 26 vagonetas, ocho minibuses, cinco computadoras portátiles, construcción de sedes sindicales, refrigeradores y televisores. Además, Morales anunció que el Gobierno construirá una nueva sede central en la ciudad de La Paz.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, señaló que la relación con el Gobierno se debe al apoyo al “proceso de cambio” y no al Movimiento Al Socialismo (MAS). Dijo que el primer paso que se dio fue en el “entendimiento” para lograr el acuerdo para el incremento salarial.

“Jamás hemos apoyado al MAS, no somos del instrumento (político), somos del proceso. Siempre nos hemos enmarcado en los lineamientos y las tesis de la COB: para nosotros la base son las tesis, en función de eso trabajamos”, remarcó Huarachi, que fue posesionado en febrero de este año.

Los cuestionamientos

La crítica hacia la nueva dirigencia de la COB tiene tendencia creciente. El dirigente José Luis Álvarez, del magisterio urbano, ve un ente laboral “sumiso” al poder político y observó que los anteriores ejecutivos también “estrecharon” la mano de Morales, a pesar del distanciamiento.

“Los regalos vienen por algo. No son niños. Te doy un regalo y tú me das apoyo. Esa es la lógica de esta COB, que perdió su esencia sindical de aquellos años que luchó contra gobiernos patronales como este”, reprochó Álvarez.

A esa crítica se suma la de Loyola Guzmán, exguerrillera y activista de derechos humanos. La luchadora social no encontró una COB que defienda los derechos de los trabajadores y que luche por los intereses de sus afiliados, pero además cuestionó que la organización estreche lazos con el poder político de turno.

Mirada en el doble aguinaldo

“¿Qué le puedo decir? La COB ahora está muy lejos de aquella COB de Juan Lechín Oquendo, Simón Reyes o Víctor López. No es la organización de lucha social que busca defender los derechos de sus afiliados. Ahora necesitan estar bien con el Gobierno y así ser un operador político a favor del MAS”, señaló Guzmán.



El análisis de la periodista Lupe Cajías es similar. La experta detalló que el MAS logró lo que no pudo el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ni la dictadura militar, que es desinflar los sindicatos mineros y copar la dirigencia de la COB.



“Un hotel de una estrella, regalos, fiestas, comilonas. No hay peor pobreza que la miseria humana. Unos autos usados son suficientes para el velorio, acompañado del desfile bufo del próximo Día del Trabajo”, destacó Cajías en un análisis.



El secretario ejecutivo de la federación de mineros, Orlando Gutiérrez, no quiso enfrentar las críticas y se abocó a defender la gestión de Evo Morales. El dirigente apoyó la reelección indefinida y cuestionó la postura que asumió la oposición y analistas.



“Definitivamente siempre hemos brindado el respaldo total al presidente (Morales) como líder de este proceso. Nuestro apoyo es político, claro, somos de la lucha social y política. Este Gobierno es de los pobres y de los movimientos sociales. Eso enoja a muchos”, contestó Gutiérrez. Evo Morales tuvo diferencias con los exejecutivos Pedro Montes, Juan Carlos Trujillo y Guido Mitma. Con los dos últimos no logró la reconciliación.

Para saber

Hotel bien equipado

Los servicios que ofrece el hotel de la COB son habitaciones simples, dobles, matrimoniales y familiares. Además de TV cable, restaurante, cafetería, bar, lavandería, tintorería, fax, sala de internet, wifi en las habitaciones y caja de seguridad.



Otros servicios

El hospedaje ofrece también un salón de convenciones y fiestas equipado para distintos tipos de eventos, áreas deportivas y parqueo. La hora de estacionamiento de vehículos particulares es de Bs 10, el día, y la hora, tres bolivianos.



Más obsequios

Los otros regalos son 26 vagonetas, la mayoría de medio uso; ocho minibuses, todos usados; sedes sindicales en diferentes partes del país y computadoras portátiles.



Apoyo a la COB

El exdirigente de la COB Milton Gómez dijo que la institución nació para combatir al “empresariado oligarca” y que hoy está con el Gobierno porque no tenían un sindicato que vele por sus derechos.

El ejecutivo indicó que no destinará recursos para las futuras empresas sociales en manos de los trabajadores



La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, precisó ayer que las empresas que pasen a ser sociales no recibirán ningún tipo de ayuda económica de parte del Estado, ya que serán privadas, así estén en manos de los trabajadores.



La autoridad indicó que se trata de uno de los candados a la Ley de Empresas Sociales que será promulgada el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador. Remarcó que las empresas pasarán por ley a ser sociales solo en casos en que el empresario haya abandonado la unidad productiva y con muchas deudas.



"En una anterior versión se asumía que era el Estado el que iba a ayudar a los trabajadores a recuperar una empresa, pues ahora el presidente de la Cámara de Senadores (José Alberto Gonzales) ha indicado que han hecho el trabajo en esos candados para que solamente en esos casos donde irresponsablemente un empresario ha dejado su emprendimiento sin liquidar deudas, sin pagar a sus trabajadores, ahí ellos puedan tratar de recuperar el emprendimiento y sin que el Estado tenga que poner un solo boliviano a ese proyecto, esa ha sido la condición número uno y eso siempre lo ha reiterado el presidente", dijo la autoridad y remarcó que con esta medida se busca evitar malas interpretaciones de la ley. /ANF