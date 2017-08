Gobierno y empresarios discrepan por producción

Las percepciones son distintas en cuanto al principal motivo que hizo caer las ventas de los productos no tradicionales un 64% en los últimos tres años. Mientras el Gobierno hace alusión a los efectos climáticos, como la sequía, para la producción, en principio, de la materia prima, el sector empresarial ve otros motivos.

La Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz informó el martes que las exportaciones de productos no tradicionales entre junio de 2014 y junio de 2017, cayeron de $us 1.129 a $us 704 millones, algo que preocupa al sector.

Consultado al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, manifestó que las principales causas que han incidido en este sector han sido las lluvias y las sequías en esos periodos señalados.

“Este año la sequía es el principal problema. En Santa Cruz, este año recién hubo lluvias en mayo, para superar estos problemas estamos trabajando, por ejemplo, con variedades de semillas para que sean resistentes a la sequía o a los cultivos que sufran de las inundaciones”, explicó la autoridad escuetamente.

Mientras que para Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, argumentar que los eventos climáticos son responsables de una menor producción es insostenible.

Nostas detalló que los números rojos se repiten desde hace tres años y que los motivos son los cupos a la exportación, el contrabando, el no uso de semillas genéticamente modificadas en la agricultura y la falta de nuevos mercados para la oferta nacional.

Actualidad nacional

A los municipios benianos de Magdalena y Huacaraje, San Andrés, Exaltación y Baure, que se habían declarado en emergencia en lo que va de agosto, esta semana se sumó el de San Ramón; además, San Joaquín está a punto de hacerlo, informó Cristhian Cámara, director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Beni.

El COE ya desplegó un plan de contingencia. Seis cisternas de 18.000 litros están dotando de agua a lugares que precisan del líquido elemento. Además, se están perforando pozos para abastecer a otras zonas del departamento como Trinidad.

En Santa Cruz, los 11 municipios de los valles cruceños están en emergencia. Solo El Trigal ha presentado correctamente su declaratoria de desastre por sequía y helada (cumpliendo con la Ley 602 de Gestión de Riesgo) y Vallegrande está ultimando los detalles del proceso, explicó Enrique Bruno, responsable del COE de Santa Cruz.

En el área de Mataral (Santa Cruz) ya han fallecido 800 cabezas de ganado y 4.000 están en riesgo.