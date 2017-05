Gobierno prioriza el mercado interno del gas

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, salió al paso de las críticas de analistas y aseguró que para el Gobierno "el mercado interno del gas es prioritario y casi ha igualado al mercado argentino" y se constituye en un mercado alternativo.



Lamentó que los analistas estén "más preocupados por la seguridad energética de Argentina que por el consumo interno de Bolivia" e informó que "el mercado interno ha pasado de 4 a 5 millones de metros cúbicos de gas el 2005, a 16 millones metros cúbicos, anteayer".



Durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia, Sánchez dijo que en poco más de 10 años el mercado interno ha experimentado un gran crecimiento y actualmente está constituido por "3.5 millones de personas con redes de gas domiciliario y 400 mil vehículos convertidos a gas, ambos con costo cero".



Según la autoridad, esas cifras muestran el lado social de los proyectos de YPFB que los críticos y analistas no quieren ver "porque no les interesa el mercado interno, hoy tenemos casi un nuevo mercado, el mercado boliviano es casi el mercado argentino, la universalización de los recursos energéticos se ha cumplido".



Sánchez aseguró que quienes opinan no dicen que hasta el 2005 solo 40 mil familias tenían gas domiciliario y apenas 28 mil vehículos funcionaban a gas. "El mercado interno ha crecido desproporcionadamente, y eso es bueno, el gas nuestro es para los bolivianos, no como antes, cuando de un negocio de 100 pesos se quedaban 18 para Bolivia", puntualizó.



Insistió que en el orden de prioridad de mercados, el mercado nacional es primero y los mercados de Argentina, Brasil y otros que se puedan consolidar en el futuro "son mercados secundarios, hoy nuestro principal mercado es Bolivia".



Dijo que quienes en los últimos días se sumaron a los reclamos del Embajador de Argentina por un "supuesto incumplimiento" de los envíos de gas a ese país "quieren volver atrás, y retomar contratos como el que propusieron con el Pacific Energy (...) querían vender 30 millones de metros cúbicos cuando Bolivia producía 33 millones".



El Ministro de Hidrocarburos desvirtuó las declaraciones del diplomático argentino y aseguró que "ha sido irresponsable porque el momento que hace las declaraciones ese mismo día se informa del acuerdo de compra a Chile, lo que muestra que el embajador sólo justifica ese compra".



Reiteró que en los últimos cuatro meses la conciliación con el mercado argentino es mensual "y hemos cumplido al 100 por ciento, de ahora en adelante los volúmenes crecerán por el invierno, porque se han hecho las inversiones, se han aumentado reservas y producción y se tiene que cumplir".



Detalló que en materia de renta petrolera por la venta de gas a la Argentina se ha crecido 7 veces y en entrega 4 veces y aclaró que el peor año fue el 2016. "El 2005 vendíamos 4.7 millones de metros cúbicos, promedio año y hemos tenido una renta 161 millones de dólares, el 2014 hemos vendidos 15 millones día y una renta de 2.226 millones de dólares, fue el mejor año, el peor fue el 2016, hemos vendido 16 millones de metros cúbicos y obtenido una renta de cerca de 750 millones de dólares".