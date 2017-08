Gobierno prevé más control de costos en hidrocarburos

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció una mayor regulación de los costos de exploración y explotación y dijo que las empresas petroleras deberán someterse a nuevos parámetros de eficiencia y precios.

La autoridad también hizo notar que las empresas petroleras serán sometidas a una mayor regulación por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En un comunicado del Ministerio del área energética, se destaca que la aprobación del Decreto Supremo 3278 permitirá regular los Capex (costos de inversión) y los Opex (gastos de operación) de una manera más efectiva tanto de las empresas petroleras privadas, como la de la estatal YPFB.

El ministro Sánchez explicó que la norma promoverá un escenario de precios circunscrito a la realidad de los mercados nacional e internacional, por lo que remarcó que este será el escenario en el que deberán plantear sus estrategias operacionales las empresas del sector.

El decreto fue aprobado el pasado 9 de agosto para promover el fortalecimiento de los principios de oportunidad, eficacia, efectividad y sobre todo responsabilidad, destaca el comunicado.

Nuevo escenario

Cabe recordar que Sánchez sostuvo que con la caída del precio internacional del petróleo los precios del Capex y Opex han caído un 40%.

Sin embargo, hizo notar que en Bolivia los servicios de la actividad petrolera no han disminuido en ese porcentaje que ha bajado en el mundo.

“Ahora vamos a tener bandas de precios que vamos a regular a través de YPFB y empresas que nos puedan asesorar para no tener costos tan altos”, sostuvo Sánchez.

Marcelo Campero, analista en hidrocarburos, sostuvo que la nueva tabla de precios que maneje el Gobierno no debe generar un desincentivo en los operadores privados.

Campero precisó que las bandas de costos para la actividad exploratoria y de explotación es necesaria para, de alguna manera, equilibrar la caída de precio del barril de petróleo.

Jorge Molina, ligado hace 10 años al servicio petrolero, sostuvo que los gastos que se realizan tanto en el Capex como en el Opex están directamente relacionado con el valor internacional del crudo, por lo que todas las empresas petroleras del mundo basan su estrategia de gastos en esta nueva realidad, por lo que el control que busca realizar la ANH está acorde a la actual situación coyuntural.

“El tema es no generar anticuerpos”, subrayó Molina.