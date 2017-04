Gobierno dice que Corsán no representa daño económico

Los números que maneja el Gobierno, respecto a un posible daño económico al país por el abandono de dos obras que la española Isolux Corsán Corviam, cuadran a su favor, por lo que las autoridades aseguran que no habrá pérdidas económicas para el Estado.



“Como Estado, tenemos todas las garantías y la salvedad de los recursos. Estamos preservándolos, garantizamos la continuidad de las obras en un tiempo prudente, de acuerdo con las condiciones y políticas del Banco Mundial (BM)”, indicó la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, respecto a la vía San Buenaventura-Ixiamas en La Paz.

Añadió que el Estado tiene el control de las boletas de cumplimiento de contrato y las boletas de inversión de anticipo que restituirán los desembolsos que se realizaron.

Por su parte, el ministro de Energías, Rafael Alarcón, cabeza del sector eléctrico, lamentó que este impasse ocasione demoras en el proyecto hidroeléctrico de Miguillas (La Paz) y que espera el plazo otorgado por su despacho, de restablecimiento de obras, que termina este fin de semana, bajo la advertencia de ejecución de sus boletas de garantía.

Los pagos y garantías

Villegas dijo que la firma del contrato de la vía San Buenaventura-Ixiamas fue de $us 137 millones, de los cuales se desembolsaron $us 47 millones.



Del crédito otorgado por el BM, quedan $us 90 millones. En caso de ejecutar las boletas de garantía, el

Estado, a través de la ABC, obtendrá $us 34 millones, lo que hace un total de $us 120 millones para dar continuidad al 75% de obra que dejó inconclusa la firma Corsán Corviam, el 31 de marzo.



El ministro de Energías dijo también que el contrato de Miguillas fue por $us 397,99 millones y hubo un anticipo de $us 80 millones.

Los pagos por avance fueron de $us 12,46 millones que, descontando anticipos, solo se pagaron $us 9,68 millones.



Las boletas por anticipo ascienden a $us 78 millones, por cumplimiento de contrato otro monto de $us 39,8 millones y existe un avance del proyecto aproximado del 7%.

Pedido de reunión



Rafael Alarcón reveló también que la empresa Isolux Corsán Corviam pidió una reunión a su autoridad para explicar el abandono de Miguillas.



“Han hecho llegar una nota solicitando una reunión para el día 18 de abril y la hemos ‘agendado’. La reunión será para escuchar explicaciones, pero no tendrá nada que ver con el tema contractual de la empresa”, señaló.

El ministro Alarcón también indicó que los plazos para la ejecución de boletas de garantía y la posible rescisión del contrato por haber dejado obras inconclusas en La Paz siguen adelante