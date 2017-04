Gobierno descarta la canasta de la COB y avala alza salarial

Pese a que el Ejecutivo descartó el cálculo de la canasta familiar de la COB y reafirmó su propuesta de aumento salarial para este año, la dirigencia nacional cobista está a la espera de los resultados de la mesa económica que debate el aumento porcentual de los salarios, para hacérselos conocer al presidente del Estado, Evo Morales, y reunirse con él para lograr definiciones.

“Esta semana se prevé culminar la mesa de trabajo e informar al presidente (Evo Morales) y decirle que queremos tener techo, trabajo, un salario justo, digno y sostenible”, afirmó Guido Mitma, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).



La COB sigue firme en su propuesta de un incremento salarial basado en una canasta familiar de Bs 8.309. “Nuestra canasta familiar comprende un salario real, digno, salud, educación, vivienda, alimentación y otros”, dijo Mitma.

Reafirma su propuesta

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, en el programa el Pueblo es Noticia de BTV, reafirmó la propuesta hecha por el Gobierno a la COB la semana pasada, de un incremento del 6% al salario mínimo nacional (SMN) y un 5% al haber básico.



Durán explicó que le mostraron técnicamente a la COB las limitaciones que tenía su canasta familiar.

“Si se utilizase la canasta familiar de la COB, el incremento que se tendría sería de un 3,3%, es decir, menor a la tasa de inflación de 2016, que ha llegado al 4%", indicó.

Incluso desde el punto de vista nutricional, esa canasta familiar no cumple con los requisitos técnicos, pues es una canasta que obligaría a los bolivianos a un consumo de 5.000 calorías por día, explicó Durán.



“Que no salgan con falacias. La canasta familiar de la COB la conoce el Gobierno, pero ¿quién conoce la canasta familiar del Gobierno?. Cuando nos la han llegado a demostrar, ahí existe hotelería, internet, viajes en avión, viajes en barco y otros, lo que no comprende la COB. Pero no nos han dicho cuál es el costo que tiene esa canasta familiar”, dijo Mitma.



El dirigente detalló que la inflación del 2016 no guarda relación con los costos reales de los mercados y que no le van a ‘tomar el pelo’ a los trabajadores.

Víctor Luna, viceministro de Trabajo y Previsión Social, que también estuvo en el Pueblo es Noticia, instó a los trabajadores a tomar conciencia de los beneficios que han obtenido en los últimos 10 años

La política laboral preocupa a empresarios

Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), explicó que las empresas están muy presionadas con la política laboral definida entre el Gobierno y la COB. “En términos efectivos, el SMN subió de Bs 440 en 2005 a Bs 1.805 el año pasado, lo que implica un incremento de 310%, porcentaje que si se descuenta el efecto de la inflación llega a 116%”, indicó.

De igual manera precisó que los bonos asociados al SMN también se han incrementado, específicamente el prenatal, de natalidad, lactancia, sepelio y el de antigüedad, los mismos que deben ser erogados por el empresario, pues hasta 1987 el de lactancia y natalidad eran cubiertos por el Estado.

Sumando estos bonos, el titular de Cainco expresó que el empresario tiene que erogar casi Bs 8.400 millones para el pago de estos beneficios sociales.