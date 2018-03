El presidente Evo Morales anunció este miércoles que la meta del Gobierno es que para el Bicentenario de Bolivia, la economía nacional alcance un Producto Interno Bruto (PIB) de $us 50.000 millones.

El jefe de Estado recordó que desde de su administración y gracias a la recuperación de los recursos naturales ha cambiado la situación económica del país. Citó que actualmente el PIB de Bolivia es de $us 37.000 millones y cuando recibió el mando el registro era de $us 9.000.

"Quiero decir a los estudiantes, al 2025, al Bicentenario, nuestra meta es tener mínimamente $us 50.000 millones del PIB, y no estamos lejos. Métanse a la cabeza, al disco duro de cada uno de ustedes, al 25 Bolivia tendrá más de $us 50.000 millones", indicó Morales.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas se prevé que este año se registre un crecimiento del PIB del 4,7%, y la inflación hasta final de periodo ronde el 4,5%.

Evo Morales ganó la presidencia en 2005 como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una de sus primeras medidas fue nacionalizar los hidrocarburos y recuperar las empresas estratégicas.

Como resultado de estas políticas el PIB aumentó de $us 11.000 millones en 2006 a $us 37.816 millones en 2017.