Gobierno aplica tarifa para gas de acuerdo al consumo

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, aclaró ayer que la resolución administrativa emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), levantando la subvención al gas industrial un 48%, solo alcanzará a nueve empresas de las 1.092 que tienen la categoría de industrial.

Sánchez explicó que la escala de precios de gas natural no fue modificada en los últimos 20 años y por eso ahora se establecen cuatro segmentos, de acuerdo al consumo.

En el primero se encuentran 220 empresas que tienen un consumo de hasta 20.000 pies cúbicos al mes (MPC, por mes) y pagarán un precio de $us 1,86 el MPC, por lo que ese segmento experimentará un incremento máximo del 9%.

En el segundo existen 831 compañías que tienen un consumo de hasta 10.000 MPC por mes y el precio será de $us 2,10 el MPC, por lo que ese segmento tendrá un aumento máximo del 23%. En el tercero hay 32 empresas que tienen un consumo de hasta 30.000 MPC por mes. Esa fracción tendrá un precio de $us 2,38 el MPC, por lo que pagará un máximo del 40% más (antes era $us 1,70).

En el cuarto se encuentran solo nueve empresas, que tienen un consumo de más de 30.000 MPC por mes, ellas tendrán un precio de $us 2,51 el MPC, por lo que deberán pagar un máximo del 48%.

Yussef Akly, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, dijo que hay variables en el tema. “Lo que se practica internacionalmente es que se estructuren mecanismos de ajustes a través de una escala que va variando, a mayor consumo el incremento es mayor, pero la mejor manera de aplicarlas es conversando con las partes”, expresó.

Jorge Arias, presidente de Cainco, manifestó que luego de una reunión con Sánchez; con el presidente de YPFB, Óscar Barriga, y con el director de la ANH, Gary Medrano, se definió trabajar en comisiones para hacer un planteamiento que minimice el impacto del incremento en la tarifa del gas natural.

Arias reiteró que el sector industrial no está en condiciones de afrontar el incremento.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su preocupación ante la medida, la cual considera un nuevo ‘atentado’ contra la industria nacional.



Para la CEPB, esta decisión inconsulta se suma a una serie de medidas irracionales en los ámbitos laborales, impositivos y de sobrefiscalización que se están imponiendo desde diversas instancias del Gobierno, y que ponen en riesgo la viabilidad económica de las pocas industrias que todavía contribuyen al desarrollo del país.



La institución demanda a las autoridades la racionalidad y la responsabilidad necesarias para detener esta presión insostenible que el Gobierno ejerce sobre los sectores productivos y que pueden arrastrar procesos de descomposición e inestabilidad, que ya se perciben en la falta de inversión, el déficit comercial y el incremento del desempleo.



La CEPB llevará adelante todas las gestiones que sean necesarias para que esta medida sea revertida, pero sobre todo para que se detengan las decisiones políticas que atentan contra la economía de Bolivia.

Menos competitivas



Para la Cadex, el aumento restará aún más competitividad a las industrias nacionales.

“Un incremento a la tarifa del gas a la industria tiene un efecto inmediato en el costo de producción, ya hemos ido dejando de ser competitivos por el tipo de cambio, por restricción a las exportaciones y control de precios. A la industria, que es la que genera mayor cantidad de empleo y de inversión, se le da con un garrote”, afirmó Oswaldo Barriga, presidente de la institución.



La Cadex realizó un análisis sobre el impacto que tendrá la medida en el sector exportador, el cual será de $us 20 millones.

La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia señaló que es un excesivo incremento del gas industrial y comercial. Representa $us 30 millones para el sector empresarial.

Gobernación, es un abuso

La Gobernación de Santa Cruz rechaza el incremento y lo considera un abuso. El aumento de la tarifa del gas a las industrias de todo el país ocasionará que estas paguen Bs 20 millones más cada mes, estimó Herlan Soliz, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos del ente.