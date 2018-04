Tras el anuncio del presidente Evo Morales de la creación de una comisión que investigue presuntos hechos de corrupción en el caso Lava Jato en Bolivia, el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, anuncio que en las próximas horas, el Órgano Legislativo conformará la comisión mixta para ese cometido y conocer a los involucrados en haber recibido sobornos.

"El objetivo de la comisión es descubrir quiénes recibieron dinero de sobornos en este caso. Tendrán que colaborar la Fiscalía, el Ministerio de Transparencia, la Policía. Pero como es una denuncia que surge del Brasil, hay que ir a Brasil, a la fuente originaria para que se pueda esclarecer quiénes fueron estos funcionarios que recibieron dinero en Bolivia", declaró hoy.

La comisión estará conformada por cuatro miembros del oficialismo y dos de la oposición que investigarán los casos entre las gestiones 2004-2006.

Adelantó que las pesquisas girarán en torno al ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), además de las iniciales C. G., C. M., C. Morales, entre otros.

Añadió que con esa información, la Asamblea hará su informe y se entregará a la fiscalía para que proceda a cumplir el informe de la comisión en cuanto al enjuiciamiento.

García aclaró que el objetivo no es investigar a los presidentes del país sino a los funcionarios que fueron sobornados.

"A ellos habrá que caerles con todo el peso de la ley", manifestó.