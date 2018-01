Garantizan provisión de combustible pese a bloqueos

Gary Medrano, director nacional del Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), dijo este lunes que la distribución y abastecimiento de combustible es normal en todo el país. La autoridad pidió no dar credibilidad a mensajes de esta índole que se proliferan en las redes sociales.

Este fin de semana se viralizó en las redes una cadena de mensajes que alertaban un supuesto desabastecimiento de combustibles, a consecuencia del paro del transporte pesado, situación que generó una alta demanda de líquidos en los surtidores del país.

"No hubo, no va a haber, no hay problemas desabastecimiento de combustible, las vías están expeditas en las plantas, por ejemplo en Senkata (La Paz), en Valle Hermoso (Cochabamba), en Palmasola (Santa Cruz), las vías están expeditas. Los camiones cisternas están entrando y saliendo de las plantas", informó Medrano, a Patria Nueva.

Explicó que el cupo que tenía que venderse sábado y domingo se comercializó el sábado, y lo programado para el lunes se tuvo adelantar el despacho para venderse el domingo. "Simplemente se ha hecho un adelanto de producto que ha solucionado la alta demanda".

De acuerdo con cifras de la ANH, cada día se venden más de cuatro millones de litros de gasolina en todo el país, y más de cinco millones de litros de diesel.