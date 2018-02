La Fundación Milenio ha ascendido en el ranking mundial de Think Tanks que elabora anualmente la Universidad de Pensilvania (EEUU), y cuya última edición fue presentada el 30 de enero de 2018. La Fundación Milenio mejora posiciones en el ranking de Centro y Sudamérica, donde ocupa la posición 44, subiendo dos puestos desde 2016.

La evaluación realizada por la Universidad de Pensilvania cubre un total de 7.815 centros de pensamiento a nivel mundial, de los que 5.843 se encuentran fuera de EEUU. El Programa de Think Tanks y Sociedades Civiles del Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania, presenta cada año el índice que valora los mejores centros de pensamiento.

El Instituto Lauder (TTCSP, por sus siglas en inglés) elabora desde el año 2006 el reporte Global Go To Think Tank Index, con el propósito de reconocer las contribuciones y nuevas tendencias de los centros de pensamiento en el mundo.

Son cerca de treinta los aspectos evaluados en este ranking, dentro de los que se destacan los siguientes nueve indicadores: (1) el liderazgo de su cuerpo directivo; (2) la calidad y reputación de sus investigadores; (3) la calidad y reputación de sus investigaciones; (4) el número de publicaciones; (5) el impacto de sus análisis en la política pública; (6) su reputación frente a los hacedores de política; (7) su compromiso por producir análisis independientes; (8) su reputación frente a los medios de comunicación; y (9) el impacto en la sociedad.

Entre los productos más importantes de la Fundación Milenio, destaca el Informe de Milenio sobre la economía de Bolivia, documento que examina el desempeño de la economía del país desde una perspectiva de coyuntura, pero también con la mirada puesta en sus posibilidades futuras. El Informe anual ofrece una valoración global de la realidad económica nacional y un conjunto de indicadores estadísticos.