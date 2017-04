Francisco Figueroa: “Hasta septiembre seguirán los precios de 2016, luego subirán”

La puesta en vigencia de los decretos supremos 3061 y 3069 del 1 de febrero de 2017, que incrementan el gravamen arancelario para las importaciones de equipos electrónicos entre un 5% y un 15%, son la piedra en el zapato que, según Figueroa, deben lidiar los gremialistas del país si no quieren ver reducir sus ventas.



¿Qué efecto tuvieron las marchas en rechazo de estos decretos?

En principio, las movilizaciones realizadas en Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz sirvieron para hacer notar al Gobierno que subir los impuestos a las importaciones de los electrodomésticos, celulares y computadoras no es lo adecuado y menos cuando las ventas, por la situación económica del país, son menores.

Sirvió para que la población tenga en cuenta que si hay futuros incrementos, no será responsabilidad de los vendedores, sino que es el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, el que está provocando los aumentos de precios.



En un recorrido por los principales puntos de venta de electrodomésticos de Santa Cruz, se pudo comprobar que los precios se mantienen estables ¿A qué se debe aquello?

Es cierto que el precio de una Smart TV de 49 pulgadas está en Bs 5.190 y las marcas más reconocidas en Bs 6.190. Esto se debe a que la mayoría de los comerciantes todavía tienen mercadería del año pasado y por eso están respetando el precio. Pero cuando se les terminen sus productos, tendrán que reponerlos y ahí sí subirán los costos. Es algo que no se podrá evitar, pues el comerciante tampoco puede trabajar para perder.



¿Hasta cuándo calcula que se mantendrán los actuales precios?

Eso tiene que ver con la capacidad de almacenamiento que tenga cada negocio. Los ritmos de venta son diferentes en el país. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hay una mayor demanda de electrodomésticos y de equipos de computación, pero calculo que hasta julio y agosto seguirán vigentes estos precios.



En Santa Cruz, los comerciantes estiman que los precios se mantendrán hasta septiembre.

Como le dije, en cada región del país la frecuencia de las ventas es diferente. Santa Cruz es el principal mercado de televisores, lavarropas, termos, tostadoras y celulares, y es posible que haya una mayor capacidad de almacenamiento, tomando eso en cuenta se puede decir que hasta septiembre los precios de 2016 seguirán vigentes, pero de ahí no pasan.



Una lavarropa de ocho kilos se la vende en Bs 2.600, una heladera mediana está entre Bs 2.500 y Bs 2.700, las cafeteras se ofrecen a Bs 220 y Bs 390 y las tostadoras están en Bs 170. ¿Con los nuevos precios a cuánto considera que subirán?



Eso tendrá que ver con la posición que tomen los importadores mayoristas y en cuánto ellos los venden.



Si tomamos en cuenta los decretos, para los televisores, lavarropas, licuadoras, planchas y computadoras el aumento no tendría que ser menos del 5% y para las cafeteras eléctricas, las tostadoras, aspiradoras, equipos de sonido y celulares, el incremento deberá llegar al 15%.



Pero ese aumento afectaría directamente al consumidor final ¿Es lo mejor o hay otras alternativas para hacer frente a la medida del Ejecutivo?



Sin duda que nuestros clientes tendrán que pagar más, pero esto es una cadena, si el importador mayorista sube los precios a nosotros no nos queda otra que hacer lo mismo. Otras alternativas no veo, pero igual el 24 de abril tendremos un ampliado nacional en Oruro, donde se analizarán qué pasos seguir y quizás de ahí salgan nuevas ideas para hacer frente a los decretos.



Desde el Ministerio de Economía indicaron que de los 33 productos que se importan solo 15 se verán afectados por los decretos



Es cierto, pero son los 15 productos con mayor demanda, los demás tienen poca salida. Así que la posición de nosotros no cambia, rechazamos estos aumentos que solo tienen el fin de aumentar las recaudaciones.



El Gobierno aseguró que esto lo hace para incentivar la industria nacional



¿Incentivar la industria nacional? ¿Acaso fabricamos televisores, lavarropas, licuadoras o aspiradoras? Ni planta ensambladora de estos equipos tenemos, ¡por favor!