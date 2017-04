Financiamiento del Banco Mundial espera beneficiar a 33.500 hogares

Cerca de 33.500 hogares se beneficiarán de un financiamiento de 100 millones de dólares proveniente del Banco Mundial, que tiene como fin apoyar para alianzas rurales productivas. En esta nueva fase, el Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II) se propone mejorar el ingreso de la mayor cantidad de pobladores de las áreas rurales y aportar así a la reducción de la pobreza en Bolivia.

Con el financiamiento adicional el proyecto llegará a cerca de 28.000 nuevos hogares en áreas rurales de Bolivia, a través del establecimiento de aproximadamente 768 alianzas productivas, señaló Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. También se apoyarán, agregó, 48 sub proyectos de infraestructura pública municipal, productiva y de servicios, con más de 21.000 beneficiarios directos o cerca de 5.500 hogares.

El PAR II continuará financiando a pequeños productores y su acceso a mercados, así como al fortalecimiento de la resiliencia climática en los sistemas productivos rurales, para lo cual planea destinar un 75 % de los recursos del financiamiento adicional. Estos recursos se emplearán en riego y eficiencia del uso del agua, así como asistencia técnica en estos ámbitos durante la elaboración y ejecución de los planes de negocio.

Durante su implementación, que inició en 2006, el PAR ha financiado más de 1.300 alianzas rurales, generando inversiones de alrededor de $us 98 millones y beneficiando a cerca de 68.000 personas. La evaluación de impacto del proyecto ha demostrado que promueve la inclusividad y tiene un impacto significativo en la lucha contra la pobreza al mejorar de manera importante el ingreso de los agricultores.

“Siguiendo el enfoque de esta iniciativa, se continuará promoviendo que jóvenes y mujeres rurales sean los protagonistas, reconociendo su calidad de actores dinámicos de la agenda del desarrollo en el país”, afirmó Nicola Pontara, representante del Banco Mundial en Bolivia.

El financiamiento adicional del Banco Mundial, por $us 100 millones, equivale al 76,6% del costo total del proyecto, que será complementado con recursos de contraparte de los beneficiarios en 20,8% ($us 27.2 millones) y de los gobiernos municipales en 2,6% ($us 3.4 millones). Los recursos corresponden a un préstamo de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 21 años y un periodo de gracia de tres años y medio.