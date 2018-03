Fiacruz: concesionarias venden hasta 12% más que en 2017

La novena versión de la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz) está transcurriendo mejor de lo esperado para algunas concesionarias, las cuales en dos días han logrado cerrar ventas y registrar reservas hasta un 12% más que en 2017, según sus ejecutivos.

En la feria, que arrancó el miércoles y se llevará a cabo hasta hoy en los predios de Fexpocruz, sortearán un automóvil Suzuki Nuevo Dzire 2018 entre las personas mayores que asistan. La entrada cuesta Bs 20 para mayores y Bs 10 para menores.

Javier Arze, gerente nacional automotriz de Imcruz, está sorprendido por el desempeño de la empresa en la muestra, la cual ha logrado un 12% más de negocios que el año pasado.



Imcruz, que representa a Mazda, Jac, Suzuki, Chevrolet, Changan, Renault, cuenta con precios rebajados de hasta $us 3.000.

A Autokorp, representante de Great Wall, le está yendo muy bien, habiendo registrado 50 reservas, es decir, 20 más que las del año pasado, de acuerdo con su subgerente nacional de ventas, Vicente Eterovic. La meta de la firma es llegar a las 150 reservas.

El automóvil C3, que se oferta a $us 14.900, y la vagoneta crossover M4, que cuesta $us 16.900, son los vehículos más demandados de Great Wall, que oferta hasta $us 5.000 de descuento.

A decir de Adolfo Añez, gerente de la marca Nissan, división vehículos, Nibol ha concretado un 10% más de reservas que en 2017. “Estamos haciendo buenos negocios”, expresó.

Los motorizados que más atraen a los posibles consumidores son las nuevas Murano, Qashqai y X trail. Nibol cuenta con descuentos de hasta $us 5.000 en algunas unidades.

Por su parte, Mauricio García, team leader oriente de Toyosa, representante de Toyota, indicó que tienen más de 500 prospectos de clientes. Toyosa está ofertando la vagoneta RAV4 desde $us 29.999 y la camioneta Hilux desde $us 29.900. Además, está presentando la vagoneta Rush.

Autosud, representante de Kia, ha concretado 20 ventas, según Wilber Carrillo, jefe comercial de la firma. La cantidad es levemente menor que en 2017, pero esperan que con las ventas que se realicen entre viernes y domingo, superen a las de la octava versión de Fiacruz. La empresa cuenta con descuentos de hasta $us 3.000 en la vagoneta Sportage. Los autos Rio y Picanto son los que más llaman la atención de los consumidores.

Facilidades de pago

El Banco Ganadero financia hasta el 80% de la compra de vehículos a ocho años plazo.