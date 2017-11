Envueltas en llanto, la madre y otras familiares de Soledad F., la cajera y el control dual de la agencia de Batallas del Banco Unión, exigió la liberación de la ahora imputada y pidió que se sancione al directorio y la gerencia de la entidad financiera.

"¿Dónde está el directorio del banco? ¿los gerentes?, ¿dónde está la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero)? ¿Por qué tienen que pagar los más humildes? Mi hija era mi sustento porque yo estoy enferma", manifestó Martha Balboa.

Además, contó que su hija, de 26 años, era víctima de hostigamiento de Juan Pari, principal acusado del desfalco de Bs 37,6 millones del Banco Unión, con quien debió aplicar el control dual en la agencia y evitar que Pari ingresara solo a bóvedas.

"Él le decía cosas inapropiadas. Palabras que no son de un profesional. Ahora me entero que Pari no había sido profesional", dijo.

La familia no tiene un centavo y tuvo que dejar que un abogado de oficio, la defienda en la audiencia de medidas cautelares que se realiza en La Paz, junto a Secundino Pari, padre de Juan Pari.